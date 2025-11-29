Antonio Banderas revela detalles del reencuentro con su ex, Melanie Griffith, en la boda de su hija

Antonio Banderas habló de lo que significó para él volver a ver Melanie Griffith en la boda de su hija Stella, el 18 de octubre en Valladolid, España. Esto, después de su divorcio en el 2015.

En una entrevista para la revista ‘Hola!’, Banderas reflexionó sobre la importancia de anteponer el bienestar de Stella: “Nosotros siempre entendimos que, a pesar de nuestras diferencias, teníamos que anteponer a Stella”.

El actor recalcó que su relación actual con Griffith se basa en el “respeto incondicional” y describió el reencuentro no como una excepción, sino como la continuación de una dinámica adulta y madura.

La elección de Valladolid como sede de la boda sorprendió a muchos, considerando que Stella reside en Los Ángeles. Sin embargo, para Antonio Banderas, esta decisión fue un acto simbólico: “Es una reafirmación preciosa de sus raíces”.

La ceremonia civil se celebró en la Abadía Retuerta LeDomaine, un hotel de cinco estrellas del siglo XII que, según el actor, refleja la “madurez y elegancia” de su hija.

Sobre la boda de Stella

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 18 de octubre en Valladolid, España. La joven se casó con su pareja de toda la vida, Alex Gruszynski. Más allá de la unión de la joven pareja, el evento destacó por simbolizar la culminación de una familia que ha sabido mantenerse unida a pesar de las circunstancias.

El evento reunió a figuras cercanas a la familia, incluyendo a todos los hermanos de Stella: Dakota Johnson, Jesse Johnson y Alexander Bauer. También asistieron personalidades como Trudie Styler, esposa de Sting, y Malia y Sasha Obama, hijas del expresidente Barack Obama, quienes forman parte del círculo íntimo de la novia.

Antonio Banderas no escatimó elogios hacia su hija, de quien destacó su discreción a pesar de crecer en el ojo público. “De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque trabaje detrás de las cámaras. Y de su madre, Melanie, tiene esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que la rodea”, expresó el orgulloso padre.

También tuvo palabras de aprobación para el novio, Alex Gruszynski, a quien conoce desde que ambos eran adolescentes. “Es un gran tipo… un hombre con los pies en la tierra y eso es un anclaje importantísimo para Stella. Es su puerto seguro”, afirmó Banderas, respaldando plenamente la unión.

