Antonio Banderas sobre su comienzo en la actuación: “No tenía ni una moneda”

Antonio Banderas es hoy un ícono indiscutible de la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de la estrella que ha conquistado el cine, el teatro y la televisión, se esconde una historia de carencias y perseverancia.

En una reciente entrevista en el programa El Hormiguero, el actor malagueño recordó sus inicios en la actuación en Madrid a principios de los años 80, una etapa marcada por la precariedad y la incertidumbre.

“No tenía ni un duro (una moneda)”, confesó Banderas al presentador Pablo Motos. El actor relató cómo, en sus primeros días en la capital, caminaba mirando al suelo con la esperanza de encontrar alguna moneda perdida entre los autos.

Su situación era tan crítica, contó Banderas, que vivió en nueve pensiones distintas durante su primer año y de casi todas fue expulsado por no tener dinero para pagar el alquiler.

Durante ese tiempo, su supervivencia dependió de la generosidad de extraños. Banderas recordó con gratitud a un joven que trabajaba en la cafetería del Teatro María Guerrero, quien le regalaba cada noche un bocadillo de jamón y queso con una cerveza, que en ocasiones era su único alimento del día.

El encuentro que cambió su destino

Justo cuando el desánimo lo empujaba a abandonar sus sueños y regresar a Málaga, un encuentro fortuito cambió su vida para siempre. Al salir de un local, reconoció a Alicia Moreno, hija de la mítica actriz Núria Espert. Con la audacia de quien no tiene nada que perder, se presentó y le pidió una oportunidad en el teatro.

Banderas anotó el teléfono de unos amigos en una servilleta y, para su sorpresa, recibió la llamada del Centro Dramático Nacional al día siguiente. Tras superar las pruebas frente a figuras como la propia Espert y Lluís Pasqual, obtuvo un papel en la obra La hija del aire. Fue precisamente en una de esas funciones donde un joven Pedro Almodóvar lo vio actuar por primera vez, iniciando una de las colaboraciones más fructíferas del cine español.

“Si esa noche no me paro en las escaleras y me vuelvo a mi casa, no estaríamos hoy hablando”, reflexionó el actor, subrayando que la diferencia entre el fracaso y la gloria suele depender de un solo instante de valentía.

