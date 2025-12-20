Ca7riel y Paco Amoroso harán una pausa en su carrera

En un giro inesperado que sacudió la escena musical urbana y alternativa, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una pausa en su carrera conjunta.

A través de un comunicado oficial, los artistas confirmaron la suspensión, hasta nuevo aviso, del lanzamiento de su próximo álbum titulado Top of the Hills y de la gira que lo acompañaría.

“Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”, indicaron en el comunicado. “Expresamos volver cuando estemos preparados. Gracias”.

La decisión llega en el punto más alto de su trayectoria. Apenas semanas después de triunfar en los Latin Grammy 2025, donde el dúo argentino se alzó con cinco gramófonos en categorías como Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop.

Los artistas confesaron que el éxito vertiginoso le pasó factura a su bienestar personal y creativo.

En el texto compartido con sus seguidores, los argentinos explicaron que se dejaron llevar por la exposición mediática, la presión constante y el ritmo acelerado del éxito reciente.

Con honestidad, Ca7riel y Paco Amoroso reconocieron que la exigencia del entorno los impulsó a tomar decisiones “erróneas y apresuradas”.

La noticia sorprendió a sus fanáticos, especialmente tras la viralidad de su presentación en el formato Tiny Desk y su consolidación como referentes de la vanguardia musical latina.

No obstante, el dúo fue enfático al pedir disculpas por la cancelación de sus compromisos, agradeciendo a su público por el apoyo incondicional “incluso cuando se pierden”.

Sin una fecha establecida para su regreso, Ca7riel y Paco Amoroso cerraron el mensaje con una promesa de retorno: “Esperamos volver cuando estemos preparados”.

Seguir leyendo:

· Latin Grammy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

· Karol G lanza poderoso discurso tras llevarse el premio a “Canción del Año” en los Latin Grammy

· De Gloria Estefan a Karol G: así se preparan los artistas para la gala de los Latin Grammy 2025