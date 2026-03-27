Autoridades en Ciudad de México detienen a integrantes de grupo de extorsión y narcotráfico

Autoridades federales y locales detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo y secuestro, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los operativos se realizaron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, así como en el municipio de Tultitlán, al norte de la zona metropolitana, luego de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre el almacenamiento y distribución de drogas en domicilios de estas zonas.

Las investigaciones incluyeron labores de inteligencia, vigilancia fija y móvil, además de recorridos de reconocimiento. Con los datos recabados, un juez de control autorizó los cateos, que se ejecutaron sin uso de violencia y bajo protocolos de respeto a los derechos humanos.

Durante las intervenciones, las autoridades aseguraron diversas cantidades de droga, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares, cargadores abastecidos y vehículos.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, los agentes decomisaron un kilogramo de cocaína, más de 160 dosis de esta sustancia, además de marihuana y cristal. En ese punto fueron detenidos dos hombres de 41 y 45 años, así como una mujer de 19 años. En otra acción en la misma demarcación, se capturó a una mujer de 52 años y a un hombre de 28 años, además de asegurar efectivo.

Resultado de trabajos de investigación, en la Ciudad de México y Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ejecutaron cinco cateos donde detuvieron a 9 integrantes de una célula delictiva dedicada al… pic.twitter.com/V1GmS5iIFR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 26, 2026

Aseguran tractocamiones, droga y mercancía en cateos

En Azcapotzalco, los operativos derivaron en la detención de tres personas más y el aseguramiento de dinero, drogas, una motocicleta y equipos de comunicación. En otro inmueble de la misma alcaldía, las autoridades incautaron aproximadamente 300 kilogramos de marihuana.

Por su parte, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, los agentes aseguraron un amplio número de vehículos, incluidos cinco automóviles, motocicletas y más de 20 tractocamiones con y sin caja, además de cajas de carga, mercancía diversa y dosis de droga.

Las autoridades también informaron sobre la detención de un sujeto adicional durante recorridos de vigilancia, a quien se le encontraron bolsas con marihuana, otras con una sustancia sólida y dinero en efectivo.

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica bajo la presunción de inocencia. Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

Según las investigaciones, los detenidos formarían parte de una organización criminal generadora de violencia. Sin embargo, no se precisó el nombre del grupo.

Todos los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Las autoridades recordaron que las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia.

El crimen organizado en la Ciudad de México opera principalmente a través de narcomenudeo y células delictivas locales que extienden su presencia; tras años de negación oficial, desde la administración de Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno en esa capital, el discurso cambió, por lo que los operativos con autoridades locales, Ejército y Marina, se volvieron más comunes.

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