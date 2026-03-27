Estas elecciones en Arizona deciden el precio de la luz: solo puedes votar si eres propietario de un terreno

Carolina del Norte fue el último estado en eliminar los requisitos de propiedad para votar en elecciones presidenciales. Eso fue en 1856. La mayoría de los estadounidenses creería que esa práctica quedó en el pasado para cualquier proceso electoral. Pero no es así.

Ahora mismo, en el condado de Maricopa en Arizona, una empresa de agua y energía llamada Salt River Project (SRP) está llevando a cabo unas elecciones que decidirán la junta directiva responsable de fijar las tarifas mensuales de sus clientes, afectando a dos millones de residentes. Pero solo los propietarios de vivienda o terrenos pueden votar. Y cuanta más tierra tienes, más votos obtienes. Un propietario de 500 acres recibe 500 votos. Un propietario de medio acre recibe medio voto. Las personas que rentan su vivienda, quienes constituyen una gran parte de la gente afectada por estas decisiones, están completamente excluidas de la votación. Esto hace que las elecciones sean un vestigio del pasado, funcionando, en efecto, como un impuesto electoral contemporáneo.

Esta regla anticuada se remonta a antes de que Arizona se convirtiera en un estado. Originalmente, el Salt River Project se estableció para ser gestionado por una junta independiente, ajena a la Comisión de Corporaciones del estado, la cual supervisa otras empresas de servicios públicos. Ese arreglo tenía sentido cuando la Ley de Asentamientos hizo que la tierra estuviera disponible por $1.25 el acre, aproximadamente $30 en la actualidad. Sin embargo, hoy en día, la tierra en Arizona cuesta alrededor de $4,200 dólares el acre, y el país se encuentra en plena crisis de asequibilidad.

Las elecciones del SRP pasaron desapercibidas durante décadas. En el año 2022, menos del 1% de los 750,000 votantes elegibles votaron en las elecciones a la Junta Directiva del SRP. Esto está cambiando, pero para lograr una verdadera diferencia, la gente necesita salir a votar. Mi organización, Poder Latinx, ha estado tocando puertas en los vecindarios afectados. La mayoría de personas no saben que estas elecciones existen, y menos aún saben cómo solicitar su boleta para participar. Hemos hablado con residentes como Feliciano, quien nos dijo que está sufriendo financieramente y que las facturas de electricidad consumen una gran parte de su presupuesto. Muchas familias latinas en la zona enfrentan este mismo reto, y la mayoría son inquilinos que no pueden votar.

Las elecciones han captado la atención de Turning Point, la organización de extrema derecha que organizó este año un espectáculo alterno durante el descanso del Super Bowl simplemente porque el evento contaba con un artista latino que canta principalmente en español. Turning Point está anteponiendo su ideología al respaldar a candidatos que se oponen a una de las soluciones más eficaces que tenemos disponibles: la energía limpia. Pero estar en contra de la energía limpia no ayuda en nada a resolver la crisis de la asequibilidad, de hecho, la empeora. La energía limpia es la fuente de energía más barata y rápida de poner en marcha, y cuesta entre un 30% y un 60% menos que las nuevas centrales de gas para producir la misma cantidad de electricidad. La energía limpia también da empleo a más de 65,000 arizonenses, lo que supone más de la mitad de todos los empleos del sector energético en el estado. Los argumentos de salud también son claros: tan solo en 2025, el condado de Maricopa recibió calificaciones negativas por la cantidad de días con altos niveles de ozono y por la contaminación por partículas. Estas condiciones están relacionadas con el asma, las enfermedades cardíacas y aumentos en las visitas a urgencias durante el calor extremo.

Las comunidades latinas en Phoenix son las que más se beneficiarían. Muchas familias viven en áreas afectadas por la contaminación de plantas de carbón e infraestructura de gas, las cuales contribuyen a tasas más altas de problemas respiratorios. La energía limpia puede revertir esta tendencia. Los proyectos solares y eólicos crean empleos locales instalando paneles, manteniendo sistemas y fabricando partes, al mismo tiempo que reducen los costos de electricidad. Con facturas más bajas, las familias tienen más dinero para el supermercado, el alquiler, la atención médica y la educación de sus hijos. Esto va más allá del medio ambiente; es un tema de justicia económica que impacta directamente el bienestar financiero y físico de las familias trabajadoras.

Por eso la participación en las elecciones es tan importante. Los propietarios que pueden votar deben hacerlo. Los inquilinos están excluidos de estas elecciones pero tendrán la oportunidad de votar en las elecciones de la Comisión de Corporaciones de Arizona en noviembre de este año—otro momento crucial para definir el futuro de la energía de Arizona.

Podemos dejar que el Salt River Project decida las tarifas y proyectos que solamente benefician sus intereses, o podemos elegir líderes que luchen por energía limpia y asequible para todos.

(*) José Flores es coordinador de EcoPoder, Poder Latinx Arizona. Para más información: www.poderlatinx.org/srpspanish