La Casa Blanca lanza app para recibir información “sin filtros”

La Casa Blanca presentó este viernes una aplicación móvil con la que busca comunicarse de forma directa con los estadounidenses, ofreciendo información oficial sin intermediarios y concentrando su contenido digital en una sola plataforma.

La app, diseñada para teléfonos inteligentes, incluye una pestaña de “noticias” con comunicados de prensa similares a los publicados en el sitio web oficial. Además, integra una galería de fotos y un apartado dedicado a publicaciones en redes sociales, con el objetivo de centralizar la difusión de mensajes gubernamentales.

El lanzamiento fue acompañado por un video difundido en sus cuentas oficiales, en el que se escucha: “Últimamente ha habido muchos lanzamientos… tranquilos, esta es una aplicación”.

La Casa Blanca busca mayor acercamiento con los estadounidenses a través de su aplicación móvil. Crédito: App / The White House

Desde la administración señalaron que la plataforma permitirá acceder a información “directamente de la fuente”, una frase que retoma sus constantes críticas hacia los medios de comunicación tradicionales, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de difundir “noticias falsas”.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó la aplicación como “increíble”, mientras que el director de comunicaciones, Steven Cheung, adelantó que los usuarios podrán encontrar “huevos de Pascua” distribuidos dentro de la plataforma.

“Transmisiones en vivo. Actualizaciones en tiempo real. Directamente de la fuente, sin filtros. La conversación que todos están viendo ahora está al alcance de tu mano”, publicó la Casa Blanca en X al acompañar el video promocional.

El lanzamiento de esta aplicación ocurre en un contexto político en el que la comunicación directa con la ciudadanía se ha vuelto una prioridad para la administración del presidente Donald Trump, especialmente en medio de un entorno mediático cada vez más fragmentado.

De acuerdo con datos recientes, el índice de aprobación del mandatario se sitúa en 41%, frente a un 59% de desaprobación entre los estadounidenses, lo que añade relevancia a nuevas estrategias de comunicación como esta plataforma digital.