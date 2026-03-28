Detectan niveles peligrosos de plomo en ropa infantil de moda rápida

Un estudio realizado por estudiantes de pregrado en la Universidad Marian (EE.UU.) ha revelado niveles peligrosos de plomo en varias camisetas infantiles. Estas prendas, vinculadas a la moda rápida, superan el límite de 100 partes por millón (ppm) estipulado por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU.

La moda rápida se ha popularizado en los últimos años entre las familias que buscan opciones asequibles para el vestuario infantil. Sin embargo, según los investigadores, esta asequibilidad puede acarrear riesgos significativos para la salud de los niños.

El equipo de investigación analizó camisetas de diferentes colores y encontró que todas, incluidas muestras de tonos brillantes como el rojo y el amarillo, liberaban cantidades de plomo superiores a las permitidas. Las técnicas empleadas también simularon la digestión del estómago para estimar la cantidad de plomo que podría ser absorbida si la tela es mordida o ingerida.

“La fabricación textil varía enormemente según el lote, la composición del material, la formulación del tinte y las condiciones de procesamiento”, declaró Kamila Deavers, profesora de química en la Universidad Marian, a Newsweek. “Es difícil llegar a una conclusión universal basándose únicamente en el color, el tejido y el tipo de tela. La variabilidad observada sugiere que la presencia de plomo es multifactorial, en lugar de estar determinada por una sola característica”, agregó.

Riesgos para la salud infantil

La exposición al plomo se considera perjudicial a cualquier nivel y está asociada con problemas conductuales y daño al sistema nervioso. Los niños menores de seis años son especialmente vulnerables, lo que subraya la necesidad urgente de tomar medidas.

Los investigadores aconsejan a los padres de niños pequeños que minimicen la tendencia de los niños a morder la ropa y que tengan en cuenta que el lavado estándar no elimina el plomo. Además, insisten en la necesidad de una mayor rigurosidad en los controles de seguridad para la ropa infantil.

Se hace un llamado a los padres y consumidores para que exijan transparencia en la industria de la moda infantil, lo que podría ejercer una presión significativa para implementar cambios en la producción de ropa.

Alternativas seguras a la moda rápida

Las alternativas seguras a la moda rápida para vestimenta infantil priorizan materiales hipoalergénicos, duraderos y libres de químicos tóxicos, ideales para la piel sensible de los niños.

Materiales seguros

El algodón orgánico es suave, hipoalergénico y se cultiva sin pesticidas, reduciendo irritaciones cutáneas.

El bambú ofrece transpirabilidad y propiedades antibacterianas, con bajo consumo de agua en su producción.

Otras opciones incluyen lyocell, lino, cáñamo y fibras recicladas, que minimizan alergias y son ecológicas.

Marcas recomendadas

Marcas como Petit Bateau usan algodón orgánico certificado y procesos éticos para prendas de larga duración.

Patagonia emplea materiales reciclados y ofrece reparaciones para extender la vida útil de la ropa.

Otras éticas incluyen opciones con GOTS u OEKO-TEX, garantizando seguridad y sostenibilidad.

Estrategias prácticas

Opta por segunda mano, reparaciones o alquileres para reducir compras nuevas y residuos.

Busca certificaciones como GOTS para verificar ausencia de sustancias nocivas.

Elige prendas modulares y de tallas ajustables para mayor uso a lo largo del crecimiento infantil.

Protección de exposición al plomo

Los padres pueden tomar varias medidas prácticas para reducir la exposición de sus hijos al plomo que eventualmente pueda estar en la ropa, especialmente si alguien en la familia trabaja o hace actividades con materiales que contienen plomo (baterías, pinturas antiguas, soldadura, etc.).

Si un adulto se expone al plomo en el trabajo

Cambiarse de ropa y zapatos antes de entrar a casa, dejando la ropa de trabajo en el lugar de labor o en una bolsa plástica cerrada.

Ducharse antes de llegar a casa o al menos en cuanto llegue, para evitar que el polvo de plomo en la piel o el cabello se transfiera a la ropa o al ambiente doméstico.

Limpieza y manejo de la ropa

Lavar por separado la ropa que pueda estar contaminada (de trabajo o de remodelaciones con pintura antigua), usando agua y jabón normales; no es necesario detergente especial, pero conviene evitar mezclarla con la ropa de los niños.

Mantener la ropa sucia fuera del alcance de los niños (por ejemplo, en bolsas cerradas o en zonas apartadas) hasta que se lave, para evitar que jueguen con ella o se la lleven a la boca.

Hábitos diarios en el hogar

Enseñar a los niños a lavarse las manos con frecuencia, sobre todo antes de comer, después de jugar en exteriores o con juguetes, para reducir la posibilidad de ingerir polvo de plomo que pueda haberse adherido a la ropa o al entorno.

Mantener la casa limpia y con poco polvo, usando trapos húmedos o aspiradora con filtro HEPA; esto disminuye el riesgo de que el polvo con plomo se adhiera también a la ropa de los niños.

Si sospecha que su hijo ha estado expuesto al plomo, lo más importante es consultar con el pediatra y pedir un análisis de sangre, ya que el plomo puede causar daños graves aunque no haya síntomas visibles.

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