Estudio revela que fórmulas infantiles están relacionadas con efectos adversos en el hígado de los bebés

Investigadores de Virginia Tech descubrieron que algunas grasas de cadena media, presentes en ciertas fórmulas infantiles, pueden causar estrés en el hígado en desarrollo de los cerdos recién nacidos. Este hallazgo sugiere que estos componentes pueden estar relacionados con los primeros signos de enfermedad hepática grasa en infantes.

El estudio evidenció que la enfermedad hepática esteatósica se manifiesta de forma distinta entre los niños y los adultos. Mientras que los adultos experimentan acumulación de grasa hepática cuando la quema de grasa disminuye, los cerdos recién nacidos mostraron acumulación de grasa incluso con un aumento en la metabolización de la misma.

Grasas en fórmulas

Los investigadores examinaron dos dietas diferentes en fórmulas infantiles: una con ácidos grasos de cadena media, principalmente de aceite de coco, y otra con ácidos grasos de cadena larga, derivados de grasa animal.

Los cerdos alimentados con la fórmula de cadena media presentaron una acumulación de grasa hepática más rápida y pronunciada, lo que indica la necesidad de reconsiderar la composición de las fórmulas infantiles.

Implicaciones para la nutrición infantil

A pesar de los hallazgos, el autor del estudio subrayó que no se debe desincentivar el uso de fórmulas infantiles. La investigación apunta a mejorar la composición de las fórmulas mediante un entendimiento más profundo de cómo los distintos componentes afectan el metabolismo hepático en desarrollo.

Las agencias federales están reevaluando los estándares de las fórmulas infantiles para asegurar su seguridad y calidad nutricional.

Efectos a largo plazo

La acumulación de grasa hepática (esteatosis hepática o hígado graso) en recién nacidos es poco común, pero puede ocurrir en prematuros o bebés de bajo peso al nacer, asociándose con riesgos metabólicos tempranos. A largo plazo, si persiste o progresa, eleva el riesgo de complicaciones crónicas hepáticas y sistémicas.

Riesgos hepáticos. La esteatosis simple suele ser reversible, pero puede evolucionar a esteatohepatitis (inflamación y daño celular), fibrosis y, en casos graves, cirrosis o cáncer hepático en la edad adulta. En niños con esta condición neonatal, hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedad hepática avanzada comparado con aquellos que la adquieren más tarde.

Impacto metabólico. Aumenta el riesgo de obesidad infantil, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y dislipidemia a lo largo de la vida. Factores como prematurez multiplican por 14 las chances de hígado graso, mientras que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses actúa como protector.

Monitoreo y prevención. Requiere seguimiento hepatológico lifelong para detectar progresión mediante ecografías y enzimas hepáticas. Intervenciones tempranas, como nutrición adecuada y control de peso, mitigan riesgos.

