Rand Paul está interesado en volver a postularse como candidato presidencial republicano en 2028

Como figura influyente del Partido Republicano, Rand Paul, senador por Kentucky, analiza la posibilidad de volver a contender con el objetivo ser candidato presidencial en 2028.

El político conservador, quien en enero cumplió 15 años como senador, contempla volver a participar en el proceso donde se definirá a la persona que, llegado el momento, contendería con el objetivo de relevar a Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Si bien Paul se presentó a como aspirante en las primarias republicanas de 2016, careció del respaldo ciudadano y también de fondos de campaña suficientes para competir con Ted Cruz y Donald Trump, los mejores republicanos posicionados en ese momento.

Por ello, optó por dar un paso al costado y en lugar de ello se concentró en reelegirse en el Congreso.

Desde entonces se ha esmerado en representar lo mejor posible a los ciudadanos de Kentucky.

Aunque Donald Trump ya no participará en la carrera por la candidatura presidencial republicana, Rand Paul tendría que enfrentarse a otros políticos considerados pesos completos en su partido. (Crédito: Jose Luis Magaña / AP)

Aunque en su momento se ha mostrado renuente a respaldar algunas decisiones de Trump votando en contra de ellas, al interior de su partido valoran su trabajo y eso le otorga el crédito suficiente para otra vez levantar la mano por la candidatura presidencial, al menos así lo dejó en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News.

“Lo estamos considerando, y diría que hay 50% de probabilidades”, expresó el político de 63 años anticipando que, antes de tomar una decisión definitiva, aguardará para conocer los resultados de las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre próximo.

Cabe señalar que, sobre el final del año pasado, en una entrevista con la cadena de televisión ABC News, a Rand Paul se le cuestionó si veía al vicepresidente James David Vance como sucesor natural de Donald Trump al frente del gobierno en 2028 y rotundamente expresó que no.

El punto es que si decide contender por la candidatura presidencial a través de su partido probablemente lo haga frente a otros pesos completos, pues diversos analistas coinciden en colocar dentro de la baraja de posibilidades —además de al vicepresidente J.D. Vance— a Marco Rubio, secretario de Estado; a Ron DeSantis, gobernador de Florida; y a Greg Abbott, mandatario de Texas.

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