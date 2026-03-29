Cadena perpetua para hombre que asesinó a su esposa frente a sus hijos en Georgia

Un tribunal en Georgia declaró culpable a Kelvin Demond Williams, de 48 años, por el asesinato de su esposa, Tenisha Williams.

El juez Shannon Wallace lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, más 100 años adicionales por otros cargos, incluido asalto agravado, de acuerdo con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cherokee.

Ataque armado dentro del hogar

El crimen ocurrió la noche del 13 de julio de 2025 en una vivienda en Woodstock, al norte de Marietta.

Según la fiscalía, Williams abrió fuego dentro de la casa, disparando primero contra su hijastro de 16 años, quien logró escapar y llamar al 911 mientras se escondía. Un niño de cuatro años también se encontraba en la vivienda.

Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron grabaciones de cámaras internas que captaron el momento del ataque.

En el video, el acusado persigue a su esposa hasta la cocina, donde le dispara varias veces. El último disparo resultó mortal.

Tras el ataque, el hombre se quedó junto al cuerpo de la víctima fumando un cigarrillo mientras esperaba a la policía.

Control y abuso previo

La fiscal Rachel Ashe afirmó que existía un patrón de control y abuso prolongado.

Según la investigación, el acusado aislaba a la víctima, controlaba sus movimientos e incluso la obligaba a usar un dispositivo para monitorearla.

Familiares indicaron que la mujer tenía prohibido contactar a sus hijos adultos o asistir al funeral de su propia madre.

El jurado deliberó menos de una hora antes de declarar culpable a Williams, ante lo que la fiscalía describió como evidencia “abrumadora”.

La fiscal de distrito Susan K. Treadaway calificó el crimen como “malvado e injustificable”.

Aunque los niños presentes no resultaron heridos físicamente, las autoridades subrayaron el impacto emocional que este hecho tendrá en sus vidas.

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