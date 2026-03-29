Cómo puedes influir en la alimentación saludable de tus niños

Una reciente investigación, publicada en Nutrients, revela cómo las decisiones diarias de los padres influyen en el consumo de frutas y verduras de los niños. Los comportamientos parentales son fundamentales para establecer preferencias alimentarias saludables desde una edad temprana.

Estadísticas alarmantes indican que un bajo porcentaje de niños y adolescentes cumple con las ingestas recomendadas de frutas y verduras. Esto resalta la urgencia de abordar las causas de este consumo insuficiente.

Los investigadores han creado un cuestionario centrado en las prácticas de crianza que afectan el consumo de frutas y verduras. Este se ha diseñado para ser culturalmente inclusivo y ha pasado por un proceso riguroso de tres fases para asegurar su validez y fiabilidad.

Prácticas recomendadas

Se identificaron cuatro comportamientos clave que fomentan el consumo: disponibilidad, modelado, enfoque en el niño y presión. El estudio confirma la importancia de adaptar estrategias a diferentes contextos culturales para maximizar su efectividad.

El cuestionario muestra ventajas en su aplicabilidad y relevancia, aunque hay limitaciones en su generalizabilidad y la necesidad de más investigación. La exploración de prácticas separadas para frutas y verduras es un avance significativo en el campo.

Beneficios de comer frutas y verduras

Comer frutas y verduras de forma regular trae muchos beneficios para la salud porque aportan nutrientes esenciales, poca grasa y pocas calorías, a la vez que protegen contra enfermedades crónicas.

Valor nutricional. Las frutas y verduras contienen vitaminas (como A, C y E), minerales (potasio, magnesio, hierro, etc.) y fibras, además de mucha agua y antioxidantes. Esto ayuda a que el cuerpo funcione mejor, mantenga piel, ojos, huesos y sistema nervioso sanos.

Salud digestiva. Su alto contenido en fibra mejora el tránsito intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y favorece la salud de la microbiota del intestino. Comerlas diariamente reduce el riesgo de problemas digestivos crónicos.

Protección contra enfermedades. Dietas ricas en frutas y verduras se relacionan con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y obesidad. Los antioxidantes y fitoquímicos presentes en estos alimentos también ayudan a reducir la inflamación y el envejecimiento celular.

Control de peso e hidratación. Al ser alimentos bajos en calorías y ricos en agua y fibra, ayudan a sentir saciedad sin excederse en la energía. Además, contribuyen a la hidratación diaria y al buen funcionamiento general del organismo.

Refuerzo del sistema inmunológico. Frutas y verduras entregan vitaminas y minerales que fortalecen las defensas y apoyan la respuesta contra infecciones respiratorias y otras enfermedades comunes. Esto puede hacer que te recuperes más rápido cuando te enfermas.

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