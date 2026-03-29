Hermanas crean una pastelería boutique en Los Ángeles

A Sasha Gustafson le entró la curiosidad por la repostería al descubrir en los programas de cocina que miraba por la televisión, todo lo que podía crear a través de un pastel.

Lejos estaba de imaginar que ese interés la llevaría a crear su propia boutique pastelera al lado de su hermana Ariadna Ordowskij con pasteles y galletas que son un verdadero regalo al paladar.

Hoy en día, estas hermanas de origen venezolano, son propietarias de la pastelería Butter Cake Shoppe localizada en el barrio Los Feliz de la ciudad de Los Ángeles.

“Nos especializamos en diseños únicos de pasteles, divertidos y elegantes. No solo lucen asombrosos sino saben muy buenos”, dice Sasha.

Una de sus creaciones más recientes es la galleta The Pink Cookie en varias versiones, una de ellas sin gluten, pero también ofrecen la harina Pink Cookie Mix para prepararla en casa.

“Estamos muy contentas porque acabamos de sacar al mercado, las galletas de la casa The Pink Cookie y ya las estamos vendiendo por Amazon, la harina para que la gente las pueda preparar en sus hogares”, dijo Sasha.

Ariadna Ordowskij y Sasha Gustafson muestran sus pasteles para pascua. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Pasión por la repostería

Mientras que Sasha nació en Los Ángeles, su hermana Ariadna en Venezuela, pero fue traída a corta edad a esta urbe angelina.

“Cuando estudiaba psicología en la universidad para ser terapista, me puse a hornear y me gustó, inspirada por toda la creatividad que se podía aplicar en un pastel”, dice Sasha.

Y comparte que empezó a preguntar a amigos y familiares si les gustaría probar sus pasteles.

“Así se fueron vendiendo, y luego me fui a los farmers markets a vender galletas y a promocionar mis pasteles de boda”.

Pero Sasha, cuenta, que al terminar la universidad, se marchó a París para estudiar reposteria por un año.

“Al regresar encontré empleo de tiempo completo en una pastelería de Los Ángeles, pero también para tener un ingreso extra, me puse a hacer pasteles desde mi pequeño departamento”, recuerda.

Y cuenta que los vendía por Facebook y Craigslist.

Cuando los pedidos de pasteles comenzaron a crecer y Sasha no se daba abasto, tomó la decisión de dejar su empleo de tiempo completo y dedicarse 100% a su naciente negocio.

“Estaba muy ocupada con muchas órdenes; fue cuando dije es tiempo de dejar el trabajo en el que había estado por cinco años”, recuerda.

The Pink Cookie, las nuevas galletas de Butter Cakes Hoppe. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Su propio estudio

Y como ya no tenía espacio ni en la sala de su departamento, busco un local comercial para establecer su pastelería. En agosto de 2015, lo encontró en el barrio de Los Feliz.

“Le pregunté a mi hermana Ariadna si quería venir conmigo a trabajar, me dijo que sí y aquí estamos”, dice Sasha. Ambas hermanas trabajan a brazo partido para sacar a flote la Butter Cake Shoppe.

Ariadna dejó su trabajo como maquillista, y se unió a la pastelería para hacerse cargo de la parte administrativa.

“A mí me toca la parte de atender a los clientes, y juntas decidimos mucho de lo que vamos a vender”, dice.

Además de los pasteles, ofrecen cupcakes y ahora las galletas.

“A partir de la pandemia de covid-19, como las celebraciones se hicieron pequeñas, los pasteles también, pero la tendencia que estamos observando es que están regresando los pasteles grandes”, dice.

Sasha Gustafson de Butter Cakes Hoppe en Los Ángeles muestra sus presentaciones en frascos con pequeñas rebanadas de sus diferentes pasteles. Crédito: araceli martinez ortega | Impremedia

¿Qué hace diferente los pasteles y galletas de Butter Cake Shoppe?

“Nuestra repostería no es súper dulce. Es un balance muy bueno entre lo dulce y lo salado; y también los ingredientes que usamos son de la más alta calidad”.

Y si bien tienen entre 12 a 15 opciones de pasteles, los más pedidos son los clásicos, el de vainilla y el de chocolate.

“La gente sabe que esos sabores le van a gustar a todo el mundo”.

Para ayudarlos a hacer la mejor selección, las emprendedoras hermanas han creado una cajita con botecitos que contienen pequeñas rebanadas con la selección de todos sus pasteles.

“La gente los puede probar y decidir cuál es el que más les gusta”, dice.

Su más reciente creación son las galletas The Pink Cookie en tres versiones: la original de vainilla, la de vainilla libre de gluten y la de chips de chocolate, pero además han creado la mezcla de la harina lista para preparar y hornear las galletas en la casa.

Muestras de los pasteles de Butter Cake Shoppe. (Cortesía Ariadna Ordowskij)

“De hecho, The Pink Cookie vino a mi en un sueño. Desperté y dije cómo puedo hacerla. Hice muchos experimentos, y le agregué colorante, pero luego pensé que nadie necesitaba colorante y que debía haber una mejor manera”.

Así fue como apareció la fruta del dragón para darle color.

“La Pink Cookie con mi color preferido y una textura suavecita es deliciosa como un pedacito de cielo en tu boca; y te hace sentir tan bien que no contenga colores artificiales y chispas naturales”.

Pasteles de pascua. (Cortesía Ariadna Ordowskij)

Las mezclas de harina se pueden comprar por Amazon: http://bit.ly/4bEiRM9

En la website y tienda:

www.buttercakeshoppe.com

Tiendas en Los Angeles:

The Palm Coffee Bar en Burbank

Found Coffee en Eagle Rock

The Canal Market en Venice Beach

A 16 años de haberse lanzado a crear sus propios pasteles, Sasha está feliz con su pequeño negocio pastelero que espera que un día se expanda por todo el país; un buen paso es la harina para hacer sus galletas que está teniendo bastante aceptación a nivel nacional.

Además su boutique pastelera le da la oportunidad de trabajar día a día con su única hermana mujer, Ariadna.

“Encontré mi pasión en los pasteles y galletas”, dice Sasha; en tanto Ariadna dice que le permite desplegar toda su creatividad.

Harina para preparar las galletas Pink Cookie. (Cortesía Ariadna Ordowskij)

Donde encontrarlas: Butter Cake Shoppe. 1627 Hillhurst Ave. Los Angeles, California 90027-5517.

(323) 528-8837

letsparty@buttercakeshoppe.com