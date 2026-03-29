Kim vigila prueba de motor de cohete de combustible sólido

El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba en tierra de un motor de cohete de combustible sólido, informó el domingo la prensa estatal, en la última señal del empeño de Pyongyang por reforzar su arsenal de armas estratégicas.

Los motores de combustible sólido permiten lanzamientos de misiles más rápidos porque requieren poca preparación antes del encendido, y expertos en defensa creen que Corea del Norte planea usarlos para los misiles balísticos intercontinentales que está desarrollando.

La prueba de este motor, fabricado con material compuesto de fibra de carbono, fue “parte del plan nacional de desarrollo de la defensa en el período del nuevo plan quinquenal”, informó la agencia noticiosa estatal KCNA.

Buscar este tipo de motores de alto impulso “se ajusta a la estrategia nacional y la demanda militar de modernización de las fuerzas estratégicas”, declaró Kim citado por KCNA.

El medio no indicó la ubicación ni la fecha de la prueba.

Fotos divulgadas por la agencia muestran a Kim inspeccionando lo que parece ser parte del motor.

Otra foto es una toma cercana de las llamas que salen de un motor montado en tierra.

Kim presenció la prueba en tierra del motor recientemente mejorado, fabricado con un material compuesto de fibra de carbono, según la KCNA, que informó de que la potencia máxima del motor es de 2,500 kilotones, frente a los aproximadamente 1,971 kilotones registrados en una prueba similar con un motor de combustible sólido realizada en septiembre.

Según los observadores, es probable que el impulso para aumentar la potencia del motor esté relacionado con los esfuerzos por colocar múltiples ojivas en un solo misil para aumentar las posibilidades de superar las defensas estadounidenses.

Kim, heredero de la dinastía que gobierna con mano de hierro el hermético país asiático, sostuvo que las capacidades de defensa de Corea del Norte habían iniciado “una fase significativa de cambio” en la construcción de sus fuerzas estratégicas.