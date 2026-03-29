Netanyahu justifica bloqueo al patriarca latino por motivos de seguridad

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló este domingo que el bloqueo al patriarcado latino en Jerusalén, al que la policía israelí no dejo que oficiara la misa del Domingo de Ramos, se debió a motivos de seguridad. El líder del catolicismo en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, no pudo entrar al Santo Sepulcro para oficiar la tradiciconal omilia.

“Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado difundido en la red social X.

Plan de seguridad

El primer ministro aseguró que las “fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días”.

En el comunicado, la oficina de Netanyahu recordó que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos, y el Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) permanecen cerrados a causa de la guerra con Irán.

Según Netanyahu, Irán ha atacado “repetidamente” los lugares sagrados de las tres religiones monoteísticas, aludiendo a la caída de restos de la intercepción de un misil en el barrio judío de la medina, a escasos 400 metros de la Explanada de las Mezquitas o el muro de las lamentaciones. Sin embargo, no existen indicios hasta el momento de que estos lugares fueran el objetivo específico de los misiles disparados por la República Islámica de Irán.

Israel limita las reuniones al aire libre a menos de 50 personas debido a la guerra y sus autoridades alegan que el cierre de los lugares santos se debe a que los servicios de emergencias no podrían moverse por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén con facilidad en caso de un ataque.

Con este argumento, también durante el mes sagrado para el islam del Ramadán, que coincidió durante varias semanas con la guerra, la policía impidió a los fieles acudir a la Explanada de las Mezquitas y dispersó con violencia a los palestinos que trataron de rezar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.