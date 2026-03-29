Stephen Curry estaría a favor de la continuidad de Steve Kerr como coach de los Warriors

La incertidumbre rodea el futuro del banquillo de los Golden State Warriors, pero dentro del equipo hay una postura clara. Stephen Curry respalda la continuidad de Steve Kerr como entrenador, en un momento en el que el técnico se acerca al final de su contrato sin haber definido si seguirá la próxima temporada.

El tema ha cobrado fuerza en medio de versiones que apuntan a una posible salida. Durante el podcast Warriors Plus Minus, el periodista Tim Kawakami planteó la opción de que Kerr, de 60 años, pudiera retirarse si el equipo cierra con una campaña negativa. En ese mismo espacio, Nick Friedell aseguró que el base estrella tiene una postura firme al respecto.

“Me lo han preguntado repetidamente —Tim, sé que a ti también—. ¿Crees que Steve va a volver? Yo sí, porque creo que este equipo, sobre todo por lo que hemos estado hablando esta noche en este episodio”, dijo, según citó BleacherReport, “quiere ir a por todas. No hay otra persona que pueda llevarlos a otro nivel mejor que Steve Kerr. Además, está el hecho de que Steph lo quiere y que llevan tantos años trabajando juntos”.

La relación entre ambos ha sido constante durante años. En 2024, Curry declaró que no se imagina jugando para otro entrenador dentro de la organización. Kerr, por su parte, también ha dejado clara su conexión con el jugador al afirmar que “nunca abandonará a Steph Curry”.

Resultados recientes y dudas internas

El escenario deportivo, sin embargo, ha generado interrogantes. Desde el campeonato obtenido en 2022, los Warriors no han logrado superar la segunda ronda de los playoffs. En la temporada 2023-24, el equipo ni siquiera alcanzó la postemporada.

Los intentos por reforzar la plantilla tampoco han dado los resultados esperados. La gestión encabezada por el gerente general Mike Dunleavy Jr. no ha conseguido consolidar un nuevo ciclo competitivo, y la lesión de ligamento cruzado anterior de Jimmy Butler ha complicado aún más el panorama inmediato.

En paralelo, surgieron reportes sobre el ambiente interno del cuerpo técnico. Según información publicada en enero, varios asistentes trabajan bajo la premisa de que Kerr no continuará en el cargo una vez finalice la temporada.

El desgaste acumulado también forma parte del contexto. Desde su llegada, el equipo ha competido constantemente por el título, con la excepción de la campaña 2019-20, cuando Curry apenas disputó cinco partidos.

La decisión final aún no ha sido tomada. Mientras tanto, el respaldo de su principal figura mantiene abierta la posibilidad de que el actual ciclo continúe.

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