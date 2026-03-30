Clima de hoy en Dallas para este lunes 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén nubes y claros. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 14.91 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 64 grados Fahrenheit (18ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 17.4 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:18 h y se marchará a las 19:46 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 86 grados Fahrenheit (19 y 30 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 1% por la mañana, 55% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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