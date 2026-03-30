Crimen en Kentucky: joven mata a su pareja de un disparo en el rostro

Un jurado en Kentucky encontró culpable a Damien Hebbeler, de 23 años, por el asesinato de su novia, Kylie Weitz. El crimen ocurrió el 9 de agosto de 2023 en una vivienda en la localidad rural de Garrison.

Según documentos judiciales consultados por el Ledger Independent, la policía acudió a la vivienda tras recibir una llamada por una mujer inconsciente.

Al llegar, encontraron a Weitz tendida en el suelo cerca de la puerta principal. Fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades indicaron que Hebbeler confesó haber apuntado con un arma cargada al rostro de la víctima y disparar.

La “bala especial”

Durante el juicio, el acusado afirmó que llevaba consigo una “bala especial”, la misma que utilizó para cometer el asesinato.

De acuerdo con la fiscalía, también admitió que había considerado matar a la joven meses antes del crimen.

Aunque confesó el acto, Hebbeler no explicó el motivo del asesinato, lo que dejó interrogantes sobre las razones detrás del crimen.

Vida de la víctima

Weitz trabajaba como camarera en un restaurante y también se desempeñaba como salvavidas.

Según su obituario, practicaba deportes como atletismo y voleibol, además de tener interés por viajar.

El acusado será sentenciado el próximo 5 de junio. El jurado recomendó una pena de 50 años de prisión.

El fiscal general Russell Coleman afirmó que el veredicto representa justicia para la víctima y su familia.

Familiares de Weitz también expresaron su agradecimiento al equipo de fiscales y testigos tras la condena.

Sigue leyendo:

– Sheriff de Kentucky acusado de matar a un juez en su despacho podría enfrentar la pena de muerte

– Sheriff de Kentucky mató a tiros a un juez en su despacho

–Sheriff de Kentucky se retira tras declararse no culpable de matar a un juez en su despacho