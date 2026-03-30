Hombre en Iowa mata a puñaladas a su esposa mientras su madre intentaba detenerlo

Un hombre en Iowa identificado como James Martin, de 47 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado tras presuntamente apuñalar a su esposa Amber Martin, de 41, en un ataque que fue presenciado por su propia madre, quien intentó detenerlo.

El hecho ocurrió el 16 de enero en un apartamento ubicado en Coralville, donde la víctima fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca.

Crimen presuntamente planificado

De acuerdo con documentos judiciales, el acusado habría ideado el ataque horas antes.

Los investigadores señalan que tomó un cuchillo de cocina y sorprendió a su esposa cuando salía de una habitación, apuñalándola repetidamente.

Nuevos detalles reseñados por el portal Law&Crime revelan que la madre del sospechoso presenció el ataque.

Según su testimonio, había acudido al domicilio debido a preocupaciones por el estado mental de su hijo. Durante la madrugada, escuchó ruidos y luego los gritos de la víctima pidiendo ayuda.

Al acercarse, aseguró haber visto a su hijo atacando a su nuera e intentó detenerlo suplicándole que se detuviera.

Escena del crimen

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la víctima sin vida y evidencia del ataque, incluyendo un cuchillo ensangrentado en el fregadero, ropa con sangre y rastros en distintas áreas del apartamento.

El propio acusado admitió haber cometido el crimen, según la denuncia.

Durante los interrogatorios, el sospechoso afirmó que mató a su esposa para “sacarla de su sufrimiento”.

También manifestó que creía que enfrentaban problemas financieros irreversibles.

Amber Martin trabajaba en el sistema de salud de la University of Iowa Health Care, donde colegas expresaron conmoción por su muerte.

James Martin permanece detenido en la cárcel del condado de Johnson con una fianza fijada en un millón de dólares mientras avanza el proceso judicial.

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