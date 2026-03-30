Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un lunes con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sur que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:43 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:12 h. En total tendremos 12 horas de luz solar durante este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 72 grados Fahrenheit (14 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 49% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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