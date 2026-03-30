Israel aprueba pena de muerte para terroristas mientras aumentan las ejecuciones en el mundo

El Parlamento israelí aprobó un proyecto de ley para introducir la pena de muerte para terroristas. Aunque la pena de muerte ya existe en Israel, no se aplica. Con esto, Israelva en contra de la tendencia general hacia la abolición de la pena de muerte, ya que cada vez más países se pronuncian en contra.

Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), un total de 113 países han abolido completamente la pena de muerte. A ellos se suman los Estados que la han abolido para los delitos comunes, pero que aún pueden imponerla, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción militar. En otros Estados rige una moratoria sobre la pena de muerte.

En 2024, según el último informe anual de Amnistía, se dictaron más de 2000 sentencias de muerte en 46 países. Se observan grandes diferencias regionales. En Europa y Asia Central, solo Bielorrusia impuso la pena de muerte, y eso solo en un caso. En América del Norte y del Sur, solo fueron los EE.UU. (26) y Trinidad y Tobago (1).

La mayoría de las condenas a muerte en la región de Asia-Pacífico

En el África subsahariana se dictaron varios cientos de condenas a muerte, repartidas entre un total de 14 países. En Oriente Medio y el norte de África, la cifra ascendió a casi 800, repartidas entre nueve países. En esta región, Nigeria, con más de 180, y la República Democrática del Congo, con más de 125, son, con diferencia, los países que más condenas a muerte han dictado.

En la región de Asia-Pacífico se registró el mayor número total de condenas a muerte: claramente por encima de las 800. Se dictaron en cifras de tres dígitos en Bangladés, India, Pakistán, Tailandia y Vietnam. En la mayoría de los casos, las cifras no se pueden determinar con exactitud. De algunos países no hay datos. Entre ellos se encuentran Afganistán, China y Corea del Norte.

El número total de condenas a muerte registradas en 2024 ha bajado de unas 2,400 el año anterior a poco menos de 2,100. En general, la cifra ha oscilado siempre en torno a las 2000 durante el periodo de diez años comprendido entre 2014 y 2024, con un máximo de unas 3100 en 2016 y un mínimo de poco menos de 1500 en 2020.

Condenas a muerte frente a ejecuciones

Sin embargo, no hay que confundir las condenas a muerte con las ejecuciones. Las condenas a muerte no siempre se llevan a cabo. Al mismo tiempo, también pueden ejecutarse sentencias que se dictaron hace mucho tiempo. Por eso hay una gran diferencia entre el número de condenas a muerte y el número de ejecuciones.

En Irán, según datos de la organización Iran Human Rights (IHR), en 2025 se ejecutó al menos a 1500 personas, lo que, según la organización, supone la cifra más alta en 35 años. También en Arabia Saudí el número de ejecuciones fue elevado en 2025. Según datos de las Naciones Unidas, allí se ejecutó al menos a 356 personas. En EE.UU., según las Naciones Unidas, en 2025 se registraron 47 ejecuciones, la cifra más alta en 16 años.

Menos países, más ejecuciones

En general, se puede afirmar que, aunque el número de países que imponen la pena de muerte está disminuyendo, las ejecuciones que se llevan a cabo aumentan constantemente. Así pues, son pocos los países que ejecutan a muchas personas. Según Amnistía Internacional, China ocupó el primer puesto en 2024, con miles de personas ejecutadas. Las cifras de China son estimaciones, ya que el Gobierno chino las mantiene en secreto.

Irán ocupó el segundo lugar con al menos 972 ejecuciones, y Arabia Saudí el tercero con al menos 345. En el resto de países, las ejecuciones se sitúan en cifras de dos o de un solo dígito. No hay datos disponibles para Afganistán, Corea del Norte, Siria y Vietnam. Imponen penas de muerte, pero no está claro en qué medida.

Por el momento, no se puede predecir si el número de ejecuciones seguirá aumentando en 2026. Pero basta con echar una mirada a Irán y a la actuación del régimen de allí contra los manifestantes para suponer que las cifras no bajarán. Y tampoco se aprecia ninguna mejora en la mayoría de los demás países que ejecutan a personas.

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