¡Ya es un hecho! Tortillas de maíz en California ahora deben contener ácido fólico, el primer estado en aprobarlo

Andrea López, una madre que perdió a su primer hijo a causa de un defecto congénito, celebra la reciente ley de California que exige la adición de ácido fólico a la harina de maíz, relata Associated Press (AP). Este cambio busca prevenir defectos del tubo neural que afectan desproporcionadamente a los bebés hispanos.

Con esto se hace realidad un enfoque nacional en materia de prevención. California lidera un movimiento cuyo eco resuena en otros estados. Alabama implementará una legislación similar en junio, mientras que se están considerando propuestas en Florida, Georgia, Oklahoma y Oregón.

Otros cuatro estados —Texas, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania— han manifestado un “interés activo” en el tema, según la Iniciativa de Fortificación de Alimentos, un grupo de defensa que se centra en abordar las deficiencias de micronutrientes. “Todas las mujeres y los niños de Estados Unidos deberían tener acceso al ácido fólico y tener bebés sanos”, dijo Scott Montgomery, director del grupo.

En enero, ya California se había convertido también en el primer estado en exigir a los fabricantes de alimentos que añadieran ácido fólico a la harina de maíz.

A pesar de que desde 1998 se exige el ácido fólico en diversos productos de grano, la harina de maíz, vital para las comunidades latinas, fue excluida. Esto ha resultado en tasas elevadas de defectos congénitos en estas poblaciones.

“Es un esfuerzo tan pequeño para un impacto tan tremendo”, dijo López, de 44 años, quien vive en Bakersfield y ahora es abogada y madre de dos hijas pequeñas. “Haría cualquier cosa por evitarle a alguien este dolor”, recalcó.

Respuesta de la industria

Empresas como Gruma Corp. han comenzado a fortificar sus productos con ácido fólico, anticipando cambios en la industria de las tortillas, reseña AP. La marca Mission Foods, parte del grupo, que comenzó a fortificar sus productos en 2024, ahora añade ácido fólico a todas sus tortillas de maíz.

Tortillas de maíz mexicano hechas a mano mezcladas con semillas de chía, quinua y semillas de sésamo. Crédito: Tacar | Shutterstock

Pese a la evidencia científica, críticos como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., han calificado estas medidas como “insensatas”. Estas afirmaciones han generado confusión y desconfianza entre algunas comunidades.

A finales del año pasado, el alto funcionario de Salud criticó la nueva ley de California en una publicación en X: “Esto es una locura. California está librando una guerra contra sus hijos, atacando a los pobres y a las comunidades de color”, escribió.

Es de acotar —refiere AP— que las redes sociales están plagadas de personas que afirman que el enriquecimiento con ácido fólico es “tóxico” o que las personas con una determinada variación genética conocida como MTHFR (metilentetrahidrofolato reductasa) no pueden procesar correctamente la vitamina.

Necesidad de actuar a tiempo

Los defectos del tubo neural pueden ocurrir en etapas tempranas del embarazo, a menudo antes de que las mujeres sepan que están embarazadas. La fortificación del ácido fólico en productos cotidianos como la harina de maíz es crucial para alcanzar a aquellas que más lo necesitan.

A nivel nacional, las mujeres hispanas presentan las tasas más altas de padecer estos defectos durante el embarazo. En California, la tasa entre las madres hispanas duplica la de las mujeres blancas o negras, según muestran los datos estatales.

Beneficios del ácido fólico en el desarrollo prenatal

El ácido fólico es esencial para el desarrollo prenatal, ya que previene defectos graves en el bebé. Su ingesta recomendada es de al menos 400 microgramos diarios antes de la concepción y durante los primeros meses de embarazo.

Prevención de defectos del tubo neural. El principal beneficio es la reducción significativa del riesgo de malformaciones como espina bífida y anencefalia, que afectan el cerebro y la médula espinal del feto durante las primeras semanas. Estudios muestran que puede prevenir hasta el 72% de estos defectos.

Formación celular y placentaria. Interviene en la síntesis de ADN y la división celular, apoyando la creación de nuevas células y la formación adecuada de la placenta. Esto favorece una embriogénesis normal y reduce riesgos como anemia o restricción del crecimiento intrauterino.

Otros beneficios prenatales. Ayuda a prevenir cardiopatías congénitas, parto prematuro y preeclampsia, además de promover el neurodesarrollo general del bebé. Se recomienda combinar suplementos con alimentos ricos en folatos para maximizar sus efectos.

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