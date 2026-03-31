Aumenta desaparición de mexicanos en el extranjero; ya suman 658 casos en los últimos años

La desaparición de mexicanos ya no es un fenómeno limitado al territorio nacional. En los últimos años, el problema se ha extendido más allá de las fronteras, con un incremento significativo en el número de connacionales cuyo paradero se desconoce en distintos países del mundo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 2020 y 2025 se han reportado 658 mexicanos desaparecidos en al menos 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Alemania, Bélgica, Guatemala y El Salvador. La cifra representa el doble de los 326 casos registrados entre 2015 y 2019, lo que evidencia una tendencia al alza.

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de reportes, particularmente en contextos migratorios. Especialistas señalan que muchos connacionales pierden contacto con sus familias debido a limitaciones económicas, fallas en la comunicación o situaciones de inseguridad durante su trayecto.

Migración y obstáculos en la búsqueda

El fenómeno está estrechamente ligado a la migración irregular. De acuerdo con expertos, numerosos mexicanos desaparecen en su intento por cruzar hacia Estados Unidos o poco después de haber ingresado. En estos casos, factores como el robo de pertenencias, la falta de recursos para comunicarse o incluso la decisión de mantenerse ocultos para evitar ser detenidos por autoridades migratorias complican su localización.

Uno de los casos recientes es el de Ernesto Rodríguez Soto, originario de Monterrey, quien desapareció el 11 de marzo en El Salvador tras viajar para visitar a amigos. Las autoridades migratorias mexicanas no tienen registro de su regreso al país.

Otro caso es el de Diego Dorantes Sánchez, estudiante de 23 años desaparecido en 2025 en una playa de Taiwán, cuyo paradero sigue sin confirmarse pese a operativos internacionales de búsqueda.

La SRE, a través de su red consular, realiza labores de localización en hospitales, centros de detención y albergues, además de brindar apoyo a familiares. También colabora con organismos internacionales como Interpol, que participa en la búsqueda de más de mil mexicanos en distintos países.

Sin embargo, organizaciones civiles advierten que persisten desafíos importantes, como la falta de coordinación entre autoridades y la limitada eficacia de los mecanismos de búsqueda. Para las familias, la distancia geográfica y las barreras legales agravan la incertidumbre.

El aumento de estos casos refleja una crisis que trasciende fronteras y que plantea la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para atender la desaparición de mexicanos en el extranjero.

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