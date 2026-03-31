Dallas: el tiempo para hoy martes 31 de marzo

Este martes 31 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 17.4 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 17.4 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:17 h y se pondrá a las 19:47 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que estará muy nublado con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 88 grados Fahrenheit (20 y 31 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 13% por la mañana, 90% por la tarde y 13% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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