“El Payín”, miembro del Cártel de Sinaloa habría muerto tras explotar su camioneta

La explosión de una camioneta en la autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México, dejó un saldo de dos personas muertas la tarde del domingo.

El estallido ocurrió cuando el vehículo circulaba por la zona y provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

Tras la detonación, la unidad perdió el control, cruzó hacia carriles contrarios y terminó impactándose contra un muro de contención sin que se reportaran más personas lesionadas. El momento fue captado por la cámara de otro automóvil que transitaba casi de forma paralela.

De acuerdo con reportes difundidos por sitios como Aristegui Noticias, en la camioneta viajaban dos hombres que murieron en el lugar. Uno de ellos fue identificado como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, mientras que el conductor fue identificado como Humberto Raquel, ambos originarios de Sinaloa.

#Alerta 🚨⚠️ INVESTIGAN EXPLOSIÓN DE VEHÍCULO EN TECÁMAC ⚠️🚗



Autoridades investigan la explosión de una camioneta en Tecámac, que dejó personas sin vida.



En redes circulan versiones sobre la identidad de los involucrados y su posible procedencia desde el AIFA hacia Tepito,… pic.twitter.com/qV2QncWbxv — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) March 31, 2026

“El Payín” es un presunto colaborador del Cártel de Sinaloa que trabajaba para Héctor Manuel Avendaño, alias “El Meño”, uno de los principales colaboradores de Ismael “El Mayo” Zambada, según reveló el periodista Luis Chaparro en entrevista con Azucena Uresti.

En julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la extradición a Estados Unidos de “El Meño” debido a que era requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia por delitos de asociación delictuosa, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Qué provocó la explosión

Las primeras versiones señalan que el trayecto del vehículo habría iniciado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recogido este delincuente por el chofer que manejaba la camioneta.

Según las primeras investigaciones, se descartó inicialmente que se tratara de un coche bomba o de un ataque directo desde otro vehículo. Tampoco hay indicios de que el artefacto explosivo fuera colocado previamente en la vialidad.

Las autoridades apuntan a que los propios ocupantes de la unidad transportaban el artefacto cuando ocurrió la detonación, aunque hasta el momento no se ha determinado el tipo de explosivo que provocó el incidente.

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