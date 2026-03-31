Herederos de Shannen Doherty llegan a un acuerdo con su exesposo sobre su patrimonio

Tras casi dos años de intensas batallas legales y tensiones públicas, el patrimonio de la fallecida actriz Shannen Doherty alcanzó finalmente un acuerdo definitivo con su exesposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko.

De acuerdo con la revista People, la resolución pone fin a una disputa que comenzó poco después del fallecimiento de la estrella de “Beverly Hills, 90210” en julio de 2024.

Según documentos judiciales obtenidos recientemente por medios locales, ambas partes han pactado los términos para la división de activos que habían quedado en un limbo jurídico.

El punto central del conflicto era una propiedad en Dripping Springs, Texas, valorada en aproximadamente 1.5 millones de dólares. Bajo el nuevo acuerdo, Iswarienko conservará la casa, pero deberá pagar al patrimonio de Doherty una suma global equivalente al 50% del valor líquido de la propiedad.

Además de la resolución inmobiliaria, el acuerdo estipula un intercambio de bienes personales con alto valor sentimental y económico. Iswarienko se ha comprometido a devolver a los herederos una mesa de café y un sofá que pertenecían a la actriz.

Por su parte, el equipo legal de la sucesión devolverá al fotógrafo guitarras, equipos de música y un reproductor de discos Garrard restaurado.

Otro aspecto crucial del pacto obliga a Iswarienko a entregar un inventario completo de las obras fotográficas que creó y vendió, especialmente aquellas que incluyen la imagen de Doherty. Asimismo, el fotógrafo aceptó pagar 25,000 dólares adicionales por la participación que la actriz tenía en un avión Mooney M-20.

Shannen Doherty falleció a los 53 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama. La actriz firmó los papeles del divorcio apenas un día antes de morir, en un esfuerzo por asegurar que sus activos fueran destinados a sus seres queridos y no a su expareja.

Con este acuerdo, sus herederos finalmente logran honrar la voluntad de la intérprete, cerrando un doloroso capítulo legal.

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