Irán tiene la “voluntad” para terminar la guerra pero quiere garantías

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, pero quiere garantías de que el conflicto no se repita.

“Tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”, declaró Pezeshkian en una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reiterando una exigencia clave de Teherán.

El mandatario iraní reiteró así una de las principales exigencias planteadas por la república islámica para un alto el fuego: el fin de la “agresión”, el pago de compensaciones financieras, una definición clara de las responsabilidades y el cese de las hostilidades en todos los frentes. (afp, dpa)

Irán amenaza con ataques a las oficinas de tecnológicas en la región como Apple y Google

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes (31.03.2026) que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

“Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.