Profesora de secundaria de Kentucky es arrestada por tener relaciones sexuales con un estudiante

Una profesora de secundaria y entrenadora asistente de futbol de Kentucky fue arrestada por presuntamente tener relaciones sexuales con un estudiante tras una denuncia anónima.

Mary “Hanna” Mattingly, profesora suplente de 31 años en la Escuela Secundaria Bardstown de Kentucky, fue arrestada tras presuntamente tener “contacto sexual” con el estudiante y enviarle fotografías desnuda, según anunció el Departamento de Policía de Bardstown.

Mattingly, quien también era entrenadora asistente del equipo femenino de futbol, ​​fue suspendida de inmediato después de que la escuela recibiera una carta anónima que alegaba que ella y un estudiante no identificado habían tenido “contacto inapropiado”, informó el Lexington Herald Leader.

“Las Escuelas Públicas de Bardstown iniciaron de inmediato una investigación, la apartaron de sus funciones, la suspendieron de sus funciones y alertaron a las autoridades”, declaró el superintendente de las Escuelas Públicas de Bardstown, Ryan Clark, al periódico.

Los investigadores alegan que Mattingly, “en su posición de especial confianza como profesora de la Escuela Secundaria Bardstown, tuvo contacto sexual con un estudiante de secundaria”.

Según la policía, ella y el estudiante también intercambiaron mensajes por teléfono y ella supuestamente le envió fotografías “parcialmente desnuda”.

Mattingly fue arrestada el lunes y acusada de abuso sexual en primer grado y de incitación o promoción del abuso de un menor por medios electrónicos, informó la policía.

Se encuentra detenida bajo fianza de 20,000 dólares en la cárcel del condado de Nelson y está programada para comparecer ante el tribunal el 7 de abril, según consta en los registros penitenciarios.

Bardstown, una ciudad de aproximadamente 13,500 habitantes, se encuentra a unos 64 kilómetros al sur de Louisville.

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