Profesora de secundaria en Carolina del Norte intentó vender drogas cerca de la escuela

Los padres y alumnos de una secundaria en Carolina del Norte están conmocionados al saber que una profesora de matemáticas enfrenta graves cargos por drogas.

Jocelyn McArthur fue sorprendida con marihuana que pretendía vender en el campus de la Escuela Secundaria Overhills en Spring Lake, Carolina del Norte, según la Oficina del Sheriff del Condado de Harnett.

McArthur, de 33 años, es acusada de posesión de una sustancia controlada con intención de fabricarla, venderla o distribuirla cerca del plantel escolar, posesión de parafernalia de drogas, posesión de una sustancia controlada y tener una pistola Taser en las instalaciones escolares.

Una compañera de trabajo de McArthur en la escuela secundaria Overhills comentó al medio WRAL: “Su aula olía a marihuana todos los días. Esto no es nada nuevo. Ha sido una situación recurrente”.

“Nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la seguridad de los estudiantes y el personal. Estamos siguiendo los procedimientos establecidos por el distrito para abordar este asunto. Las Escuelas del Condado de Harnett mantienen su compromiso de brindar un entorno de aprendizaje seguro”, declaró un portavoz del distrito en un comunicado.

La educadora que denunció el caso afirmó que McArthur tiene un historial de lo que ella describe como comportamiento errático. La administración de la Escuela Preparatoria Overhills supuestamente intentó despedirla en varias ocasiones.

“Nuestro director intentó despedir a esta mujer dos veces. La envió a casa. La oficina del condado la envió de regreso a la escuela”, afirmó la compañera de trabajo.

McArthur, quien llevaba cinco años enseñando en la escuela, es madre de dos hijas de 10 y 14 años, según su perfil docente en el sitio web del distrito.

Se encuentra detenida con una fianza de 100,000 dólares en la cárcel del condado de Harnett y está programada para comparecer ante el tribunal el 14 de abril, según consta en los registros penitenciarios.

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