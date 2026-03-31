Secretario de Defensa exige a países “dar la cara” en Ormuz mientras crece tensión con Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió este martes que los países que dependen del estrecho de Ormuz para el suministro energético deben asumir un papel más activo en medio de la escalada del conflicto con Irán.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth aseguró que el tránsito marítimo ha comenzado a incrementarse tras las presiones ejercidas por Donald Trump. “Hay muchos más buques transitando hoy que antes, como ha dispuesto el presidente. El presidente ha sido claro con Irán: abran la vía al comercio o tenemos opciones, y ciertamente las tenemos”, declaró.

El jefe del Pentágono subrayó que la seguridad del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo, no puede recaer únicamente en Washington.

The warriors of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/zDl0uq10ok — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 1, 2026

“El presidente ha sido claro […] hay países en todo el mundo que también deben estar preparados para dar la cara en esta vía marítima crítica. No es una tarea exclusiva de la Armada de los Estados Unidos”, afirmó.

En esa misma línea, insistió en que “el mundo debería prestar atención y estar preparado para plantarse”, al recalcar que la crisis “no se trata únicamente de un problema que atañe a EE.UU.”.

Horas antes, Trump había instado a otros países a involucrarse directamente en el control del estrecho, escribiendo en Truth Social que deben actuar con “coraje” y “tomar” la ruta marítima. “Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo”, expresó.

El mandatario también sugirió que Estados Unidos tiene menor dependencia del crudo del golfo Pérsico, lo que reduciría su interés estratégico en liderar en solitario la reapertura del paso.

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