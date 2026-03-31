Tiger Woods bajo la lupa: revelan detalles del arresto tras accidente y uso de opioides

El nombre de Tiger Woods vuelve a acaparar titulares, esta vez por un informe policial que revela detalles impactantes sobre su arresto tras un accidente de tráfico en Florida. El documento, difundido por la Oficina del Alguacil del Condado de Martin, expone el estado en el que se encontraba el multicampeón, incluyendo el consumo de hidrocodona, un potente analgésico opioide.

Informe policial revela el estado de Tiger Woods

De acuerdo con el reporte, el legendario golfista presentaba signos evidentes de alteración: tenía los “ojos vidriosos”, caminaba de forma “letárgica” y sudaba intensamente a pesar de encontrarse dentro de su vehículo con aire acondicionado.

Además, las autoridades detectaron un comportamiento inusual en su forma de hablar, así como pupilas dilatadas, lo que encendió las alertas durante la inspección tras el accidente.

BREAKING: Police say two hydrocodone pills found on Tiger Woods, affidavit notes his eyes were bloodshot and glassy after crash. — Fox News pic.twitter.com/w8T8h5WuqC — Resist Wire (@ResistWire) March 31, 2026

Hidrocodona: el medicamento clave en el caso

El informe señala que los oficiales encontraron dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo izquierdo del pantalón de Tiger Woods, quien además se negó a someterse a una prueba de orina para detectar otras sustancias.

Este medicamento, aprobado por la FDA para tratar dolor crónico severo, es también un opioide que ha sido vinculado a casos de uso indebido, según reportes de agencias antidrogas en Estados Unidos.

Evaluación de los oficiales: capacidades comprometidas

La oficial a cargo detalló en el informe su percepción sobre el estado del golfista, dejando claro que no estaba en condiciones de conducir.

“Con base en mis observaciones de Woods, cómo realizaba sus ejercicios (para la prueba de alcohol) y, con base en mi entrenamiento, conocimiento y experiencia, creí que sus capacidades normales eran disfuncionales, y no era capaz de operar con seguridad un vehículo”, escribió la oficial Tatania Levenar.

Tiger Woods was looking at his phone and changing a radio station at the time of his Friday afternoon wreck, he told police in Martin County, Florida, per an affidavit first obtained by ESPN.



Woods’ eyes appeared “bloodshot and glassy” and his pupils appeared “extremely… pic.twitter.com/1RCsLmC2EQ — Yahoo Sports (@YahooSports) March 31, 2026

Así ocurrió el accidente en Florida

Según el propio Tiger Woods, el incidente ocurrió mientras manipulaba su celular y cambiaba la estación de radio. El accidente tuvo lugar en la localidad de Isla de Júpiter, cuando el golfista intentó adelantar a un vehículo de limpieza que remolcaba un tráiler.

La maniobra derivó en un volantazo que provocó que su todoterreno, un Ford F-150 blanco, volcara lateralmente, obligándolo a salir por una de las ventanillas.

🚨🐅👮‍♂️ #FULL DETAILS — Tiger Woods arrest affidavit obtained by TMZ.



▪️Told police was distracted by radio / phone and didn’t realize until it was too late to avoid collision

▪️Driver of other vehicle (Jeremy Bullard) helped TW get out along with another individual

▪️TW was… pic.twitter.com/ikpU8lASWE — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 31, 2026

Liberación tras el arresto

A pesar de la gravedad del incidente, Tiger Woods fue detenido y posteriormente liberado durante la madrugada, tras permanecer varias horas bajo custodia policial.

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