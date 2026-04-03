Zara Larsson revela que perdió un contrato millonario por una broma sobre el aborto

La cantante pop Zara Larsson, de 28 años, reveló que un comentario hecho en tono de broma sobre el aborto le costó un contrato millonario. En una entrevista con The Guardian, la intérprete de “Lush Life” aseguró que perdió $3 millones, el acuerdo de marca más grande que le habían ofrecido en su vida.

“Perdí $3 millones, que era el mayor acuerdo de marca que me habían ofrecido en mi vida”, declaró. “En ese momento pensé: ‘Son unos ¡perdedores!'”

El origen de la polémica

La controversia comenzó el mes pasado, cuando una fan publicó un video desde uno de los conciertos de Larsson. En la grabación, la seguidora reveló que había abortado después de asistir al show. El texto que acompañaba el video en TikTok decía:

“No sabía que estaba embarazada cuando vine, pero al menos mi bebé pudo escuchar ‘Midnight Sun’ antes de que lo abortara”.

Larsson se topó con el video y respondió con un comentario que rápidamente se volvió viral: “Maté en el escenario y luego tú lo mataste después de la función, purrrrrr”.

La respuesta de la cantante generó una ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que estaba haciendo bromas sobre un tema demasiado delicado.

Lejos de disculparse, Larsson defendió su postura en otro video de TikTok: “Lo siento, eso es gracioso. No sé qué decir. Es gracioso. Lo siento si no tienes sentido del humor”.

Zara Larsson cantando su éxito “Midnight Sun” durante la última entrega de los Premios Grammy. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

La postura de Larsson

En la entrevista con The Guardian, la artista profundizó en su postura. Explicó que su comentario nunca tuvo la intención de ofender, ya que ella considera el aborto como un derecho y una forma de atención médica para la mujer.

“No estoy aquí para discutir con personas que están muy en contra del aborto, sea cual sea el motivo. Somos fundamentalmente diferentes en nuestra forma de ver el mundo, al menos en este tema”, afirmó.

Larsson también cuestionó por qué muchas personas creen que el aborto solo es aceptable cuando se vive como una decisión trágica o dolorosa.

"¿Por qué sientes que el aborto solo está bien cuando es una decisión muy difícil, cuando las mujeres tienen que luchar con él, cuando es emocional o físicamente doloroso?" Zara Larsson

Sin arrepentimiento

A pesar de las pérdidas económicas y la polémica, la cantante sueca no se arrepiente. “Cuanto más mayor me hago, menos me importa”, confesó al medio.

Larsson no es ajena a tomar posturas firmes. Además de hablar abiertamente sobre el aborto, ha defendido los derechos de las mujeres y mostrado su apoyo a Palestina en medio del conflicto en Medio Oriente. De hecho, en 2024 declinó actuar en el espectáculo de medio tiempo de Eurovisión para protestar por la inclusión de Israel.

“Quizás las estrellas del pop no se consideran personas que toman una postura”, reflexionó. “Pero si constantemente vas contra tu brújula y tu moral, también te pierdes a ti mismo”, dijo.

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