Austin: pronóstico del tiempo para este sábado 4 de abril

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noroeste, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 26%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 84% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.3 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El amanecer será a las 07:17 h y el atardecer será a las 19:52 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros con alguna llovizna. Las temperaturas variarán entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

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