Blake Lively se pronuncia tras el revés judicial en su caso contra Justin Baldoni: “La violencia digital es real”

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, la actriz Blake Lively se pronunció después de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 demandas que presentó contra su compañero de reparto y director, Justin Baldoni. Entre las denuncias descartadas se encontraban las de acoso sexual, difamación y conspiración.

A pesar de este revés judicial, Lively, de 38 años, se mostró esperanzada y agradecida. “Estoy agradecida por la sentencia del Tribunal que permite que el corazón de mi caso se presente ante un jurado el mes que viene”, escribió la exestrella de “Gossip Girl” en sus historias de Instagram el viernes.

Continuó: “Y por la posibilidad de contar finalmente mi historia completa en el juicio, por mi propio bien, pero también por quienes no tienen la misma oportunidad”.

La actriz, que enfrentó a Baldoni por presuntas irregularidades durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de “It Ends With Us”, quiso dejar claro que su motivación nunca fue buscar los focos.

“Lo último que quería en mi vida era una demanda”, afirmó. “Pero presenté este caso por la REPRESALIA generalizada que sufrí, y sigo sufriendo, por pedir en privado y profesionalmente un entorno laboral seguro para mí y para los demás”.

Comunicado publicado por Blake Lively en su cuenta de Instagram. Crédito: Cortesía: Instagram Blake Lively.

“No es solo un drama de celebridades”

Además de esto, Lively hizo un llamado a la empatía y quiso darle una dimensión social a su lucha y afirmó que espera que otras personas que hayan pasado por situaciones similares puedan identificarse con su historia y que no se trata de “un drama de celebridades”.

En su mensaje, la intérprete abordó un tema que considera central en el caso: el impacto de la violencia digital. “El dolor físico de la violencia digital es muy real. Es abuso. Y está por todas partes. No solo en las noticias, sino en nuestras comunidades y escuelas”, sentenció.

Al finalizar su comunicado, añadió: “Sé que es un privilegio poder levantarme. No lo voy a desperdiciar”.

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