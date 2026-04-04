Tragedia en Perú: un muerto y nueve hospitalizados tras banderazo del Alianza Lima

Una concentración masiva previa a un partido de fútbol terminó en tragedia en Lima. Un hincha falleció y varias decenas de personas resultaron afectadas tras un incidente ocurrido durante un “banderazo” de Alianza Lima, evento que reunió a numerosos aficionados en las inmediaciones del estadio.

El Ministerio de Salud de Perú confirmó que nueve personas permanecen hospitalizadas, mientras que otras 30 ya fueron dadas de alta luego de recibir atención médica. La mayoría de los pacientes fue trasladada a distintos centros de salud de la capital.

El caso más grave se registra en el Hospital Dos de Mayo, donde siete heridos continúan internados. Según reportes difundidos, tres de ellos se encuentran en estado crítico. A estos se suma un paciente en el Hospital Loayza y otro en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

🇵🇪🚨 ¡TRAGEDIA EN PERÚ: UN MUERTO Y AL MENOS 60 HERIDOS EN UN BANDERAZO DE ALIANZA LIMA!



El banderazo de los hinchas Blanquiazules antes del clásico ante Universitario de este sábado terminó en una tragedia que conmociona al fútbol peruano: un muerto y al menos 60 heridos en el… pic.twitter.com/LT4R4cWzAK — TyC Sports (@TyCSports) April 4, 2026

Caos en la tribuna y causas bajo investigación

El incidente ocurrió el viernes, en medio del ambiente previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. De acuerdo con la información oficial, una aparente avalancha humana se produjo dentro del recinto, aunque las causas exactas aún no han sido determinadas.

Inicialmente, se manejó la posibilidad de un colapso estructural en el estadio. Sin embargo, las autoridades descartaron daños en la infraestructura tras una inspección posterior.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que una multitud ingresa a una tribuna que ya se encontraba llena. Instantes después, se escuchan gritos y se observa a personas intentando salir, incluso pasando unas sobre otras. Entre los asistentes había menores de edad.

El club Alianza Lima confirmó el fallecimiento de uno de sus seguidores, identificado como Freddy Cornetero Cueva. En un mensaje oficial, la institución expresó su pesar: acompaña “con todo el corazón a su familia y seres queridos”.

La Liga 1, organizadora del torneo local, decidió mantener el partido programado para el sábado. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Lima y contará únicamente con aficionados del equipo local.

Universitario de Deportes también se pronunció tras lo ocurrido. El club manifestó “su solidaridad” con los afectados, lamentó “profundamente” la muerte del hincha y pidió a sus seguidores vivir la jornada “con responsabilidad, respeto y compromiso”.

Las autoridades continúan evaluando lo sucedido, mientras los heridos reciben atención médica y se investiga el origen de la emergencia.

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