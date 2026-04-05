Ataque brutal en Florida: hombre apuñala hasta la muerte a anciana que paseaba a su perro

Una anciana murió tras ser brutalmente apuñalada la tarde del jueves en la comunidad de Southwood, en Stuart, Florida, en lo que las autoridades describen como un ataque aleatorio y de extrema violencia.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, informó que el incidente ocurrió en un vecindario residencial considerado tranquilo, lo que ha generado conmoción entre los residentes, reseñó ABC News.

Sospechoso merodeaba el vecindario antes del crimen

Previo al ataque, varias personas llamaron al 911 para reportar a un hombre sospechoso que iba de puerta en puerta preguntando por un supuesto banco inexistente en la zona.

Minutos después, se recibieron nuevas llamadas alertando sobre un apuñalamiento. La víctima, que paseaba a su perro pequeño, fue atacada de forma repentina y violenta.

Un testigo intentó intervenir para detener la agresión, pero no logró separar al atacante.

Un agente que ya se dirigía al área en busca del sospechoso llegó justo cuando el ataque estaba en curso.

Según las autoridades, el oficial encontró al agresor encima de la víctima, apuñalándola activamente. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso arrojó el cuchillo y se rindió.

El detenido fue identificado como Kersten Francilus, de 25 años, quien fue arrestado en el lugar sin oponer resistencia.

La víctima murió en el hospital

Un agente fuera de servicio que acudió a la escena brindó primeros auxilios a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital cercano.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas —múltiples puñaladas en la parte superior del torso— la víctima falleció poco después. Su identidad no ha sido revelada, pero fue descrita como una mujer de unos 75 años.

Francilus enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado. Según el sheriff, no tenía antecedentes penales conocidos ni relación con la víctima.

Las autoridades indicaron que el cuchillo utilizado en el ataque provenía de la vivienda del sospechoso, quien residiría cerca del lugar junto a familiares.

Asimismo, se reveló que previamente se había recibido una llamada de emergencia en su domicilio por comportamiento extraño, aunque no se había reportado conducta agresiva.

“El móvil del crimen sigue siendo desconocido. No hay conexión entre la víctima y el sospechoso”, señaló Budensiek, quien calificó el hecho como un crimen atroz que ha impactado profundamente a la comunidad.

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