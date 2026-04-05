Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Pensilvania y queda grabada en video

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia la mañana del sábado en la Interestatal 78, en Allentown, Pensilvania, dejando atónitos a varios conductores que transitaban por la vía.

El incidente ocurrió luego de que el piloto reportara problemas en el motor mientras intentaba dirigirse a un aeropuerto cercano, según informaron la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Policía Estatal de Pensilvania.

A small plane made an emergency landing on an eastern Pennsylvania highway, stunning one driver who captured the plane descending onto the pavement in front of her on her dashboard camera. https://t.co/nsn0hpOBBf pic.twitter.com/S521TKCobx — ABC News (@ABC) April 5, 2026

El momento quedó grabado en video

La escena fue captada por la cámara de tablero de una conductora, identificada como Emily Rivera, quien se dirigía desde Harrisburg hacia el valle de Lehigh cuando presenció el descenso de la aeronave frente a su vehículo.

“Es como pensar: ‘¡Qué locura sería si un avión aterrizara justo delante de mí!’. Pero no es algo que uno espere que suceda en la vida real”, relató en declaraciones a ABC News, comparando la escena con algo propio de una película.

Sin heridos y rápida respuesta

A bordo de la aeronave viajaban dos personas: un piloto de 65 años y una pasajera de 34, quienes resultaron ilesos tras la maniobra.

Las autoridades indicaron que el avión, un modelo Commander 114B de 1995, había despegado desde Nueva Jersey y tenía como destino el estado de Indiana.

Tras el aterrizaje, el tráfico en dirección este de la autopista fue desviado temporalmente mientras los equipos de emergencia aseguraban la zona. Horas más tarde, la vía fue reabierta.

La aeronave fue retirada y remolcada hasta un aeropuerto cercano, mientras que la FAA inició una investigación para determinar las causas exactas de la falla mecánica.

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