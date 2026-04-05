Jonathan Majors sufrió un accidente mientras filmaba una película de acción

El regreso de Jonathan Majors al cine de acción se ha visto empañado por un aparatoso accidente en el set y una creciente crisis laboral. Según informes recientes, el actor y su compañero de reparto, JC Kilcoyne, cayeron accidentalmente a través de una ventana de vidrio templado desde una altura de casi dos metros mientras filmaban una escena para su nueva película, producida por The Daily Wire.

De acuerdo con People, el incidente ocurrió cuando los actores retrocedieron contra un panel de vidrio que, según fuentes de la producción, había sido reemplazado recientemente por una hoja de vidrio templado sin asegurar.

Esta pieza estaba destinada a una escena de riesgo posterior en la que no participarían los actores principales. Sin embargo, el cambio no fue comunicado adecuadamente, lo que provocó que Majors y Kilcoyne atravesaran el cristal y cayeran al vacío.

A pesar de la aparatosa caída, se reportó que Majors salió ileso e incluso se le escuchó decir “¡Úsenlo!” en referencia a la toma grabada. No obstante, Kilcoyne sufrió heridas en las manos que requirieron varios puntos de sutura.

Crisis de seguridad y huelga de trabajadores

Este accidente ha sido el detonante final para una producción que ya enfrentaba serios problemas. Miembros del sindicato IATSE iniciaron una huelga y abandonaron el set el pasado 26 de marzo, citando condiciones de trabajo inseguras y falta de protocolos básicos.

Los trabajadores denunciaron desde la presencia de moho negro en las instalaciones hasta la caída de objetos de utilería sobre el personal médico.

Dallas Sonnier, productor de “Bonfire Legend”, minimizó el incidente y las demandas del sindicato, calificando la huelga de “ilegítima”.

A pesar de la salida de más del 60% del equipo original, la producción continúa buscando reemplazos para finalizar el filme, mientras la tensión entre los productores y los gremios de Hollywood sigue escalando.

Seguir leyendo:

· Ex novia de Jonathan Majors retira demanda por agresión contra el actor

· Jonathan Majors recibirá premio por su perseverancia en Hollywood tras las acusaciones de agresión

· Jonathan Majors no irá a la cárcel: fue sentenciado a asistir a un programa para agresores