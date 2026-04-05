Miami: el tiempo para hoy domingo 5 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 5 de abril indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 84% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:39 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 59%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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