Misil iraní impacta en edificio residencial en Haifa: 4 heridos

Cuatro personas resultaron heridas este domingo en Haifa, luego de que un misil iraní impactara un edificio residencial del área metropolitana de esa ciudad portuaria del norte de Israel, cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán. Una de las personas heridas se encuentra en estado grave. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron que se trató de un impacto directo.

El servicio israelí de emergencias Estrella de David Roja (Maguén David Adom, MDA) coincidió en que fue un impacto directo contra un edificio residencial de siete plantas y detalló que entre los heridos se encontraba un hombre de 82 años, en estado grave debido a la caída de escombros. Este fue hallado luego de que los rescatistas removieran pesados bloques de hormigón.

Además, también se atendió a una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses -que sufrió una lesión en la cabeza- por heridas leves causadas por la metralla y la explosión. Según MDA, vecinos indicaron que existe la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre los restos. El Canal 12 israelí reportó que el misil portaba una ojiva de 450 kilogramos.

No es el primer ataque

“Al llegar a la calle, vimos un edificio de varias plantas que había sido impactado, con una destrucción considerable en el lugar. Los residentes presentes nos informaron de que había heridos atrapados bajo los escombros en las plantas bajas“, declaró Shevach Rothenshtrych, paramédico de MDA. El ataque se produjo minutos después de que el ejército advirtiera sobre la detección de una nueva ronda de misiles disparados desde Irán.

No es el primer impacto que recibe Haifa en un ataque iraní durante esta guerra. La ciudad más importante del norte de Israel vio cómo su refinería era alcanzada la semana pasada por misiles, sin causar víctimas. Se trataba de la segunda vez que presentaba un impacto esta infraestructura, pues el pasado 19 de marzo también sufrió daños, lo que provocó apagones eléctricos en algunos barrios de la urbe portuaria.

En Israel, los misiles iraníes y proyectiles de Hezbolá han dejado 19 muertos desde que comenzó la ofensiva contra el país persa el pasado 28 de febrero, según el último reporte de la MDA.