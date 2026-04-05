Pronóstico del clima en Los Ángeles para este domingo 5 de abril

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un domingo con cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:35 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:17 h. En total tendremos 13 horas de luz solar a lo largo de este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 77 grados Fahrenheit (13 y 25 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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