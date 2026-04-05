Tokischa genera polémica por posar semidesnuda en una iglesia

La controversial rapera dominicana Tokischa vuelve a estar en el ojo del huracán tras la publicación de una serie de fotos polémicas. En esta ocasión, el escenario de la controversia fue un templo religioso en San Sebastián, España, donde la artista posó con escasa vestimenta frente a imágenes sagradas.

Las imágenes, compartidas a través de sus redes sociales este viernes, muestran a la intérprete de “Linda” vistiendo únicamente una tanga y posando en topless —cubriendo sus senos con las manos— justo delante de una representación de Jesucristo.

La publicación no tardó en viralizarse, generando una oleada de reacciones divididas entre quienes defienden su libertad de expresión y quienes consideran el acto una falta de respeto grave hacia la fe católica.

Acompañando las fotos, la cantante incluyó un mensaje donde intentó explicar su particular relación con la divinidad, afirmando que su fe no se rige por normas convencionales.

Además, aclaró que las imágenes forman parte de la estética de un nuevo cortometraje que se encuentra grabando actualmente en territorio europeo.

No es la primera vez que Tokischa protagoniza polémicas por este tipo de contenido. En 2021, la Fiscalía de La Vega, en República Dominicana, le impuso una sanción que le prohibía visitar dicho municipio por un año. Esto ocurrió luego de que posara de forma ” sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, en Jarabacoa, provocando una querella formal por parte de las autoridades locales.

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas de San Sebastián no han emitido un comunicado oficial sobre si tomarán medidas legales por el uso del recinto religioso para estos fines.

Seguir leyendo:

· ¿Nathy Peluso y Tokischa se casaron en Las Vegas?

· Tokischa soñaba con colaborar con Nathy Peluso y “Una Maravisha” lo hizo realidad

· Tokischa, la artista dominicana, firma acuerdo editorial global con Warner Chappell Music