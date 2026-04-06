Detienen en México a “Milo”, supuesto operador financiero de “Mafia Cubanoamericana”

Autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Quintana Roo (sureste) a Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, señalado como presunto operador financiero y coordinador logístico de una organización delictiva con presencia internacional conocida como la Mafia cubanoamericana. El arresto se da en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad mexicano, Valdez Lao cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de personas y delincuencia organizada. Su captura ocurrió en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en el municipio de Benito Juárez, una zona urbana cercana al destino turístico de Cancún.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades estatales. Durante la acción también fue detenida Joseline García Biscaino, presunta integrante del mismo grupo criminal.

A ambos se les aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris, que quedaron a disposición del Ministerio Público. Tras confirmar su identidad, Valdez Lao fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México (centro), donde continuará el proceso legal con fines de extradición.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_QROO detuvieron a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la… pic.twitter.com/G5H6ts8uQg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 6, 2026

Red criminal con alcance internacional

Según diversas investigaciones y reportes de medios, la organización a la que se vincula “Milo” operaría en países como Cuba, México, Estados Unidos y España desde hace más de una década. Las autoridades estadounidenses han identificado a este grupo como una estructura dedicada al tráfico de migrantes y a la extorsión, especialmente de ciudadanos cubanos en tránsito por territorio mexicano.

Reportes periodísticos señalan que la red criminal cobraba hasta $10,000 dólares por persona para facilitar cruces ilegales hacia Estados Unidos, utilizando rutas que atravesaban el sureste mexicano hacia la frontera norte. La detención de Valdez Lao sería, según autoridades mexicanas, un golpe a la capacidad operativa y financiera de esta organización.

El caso se produce en un contexto de creciente presión por parte de Washington para reforzar las acciones contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral ha estado marcada por exigencias en materia de seguridad, incluyendo amenazas de medidas comerciales y cuestionamientos sobre el flujo de drogas como el fentanilo.

Tras confirmarse su identidad, “Milo” fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para agilizar su proceso de extradición. Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

En respuesta, el gobierno mexicano ha intensificado operativos conjuntos y acciones de inteligencia. Como parte de estas estrategias, desde febrero de 2025 se han detenido más de 12,700 personas y se han decomisado más de 133 toneladas de droga en la frontera norte, de acuerdo con cifras oficiales.

La eventual extradición de “Milo” podría representar un nuevo paso en la colaboración entre ambos países para desarticular redes criminales de alcance transnacional.

Este arresto representa un mensaje directo a las organizaciones que lucran con la crisis migratoria en el corredor del Caribe, una ruta clave para la delincuencia organizada que ahora enfrenta un cerco de inteligencia binacional sin precedentes.

Se espera que en las próximas semanas Valdez Lao comparezca ante una corte federal en el Distrito Sur de Florida.

Sigue leyendo: