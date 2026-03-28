México detiene a líder de Cárteles Unidos buscado por tráfico de drogas hacia EE.UU.

Autoridades mexicanas dieron un fuerte golpe al crimen organizado con la captura de Jesús “N”, alias “El Gallo”, quien fue identificado como el supuesto líder de la organización delictiva Cárteles Unidos.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), al detallar que este delincuente operaba en el estado de Michoacán, y es responsable del tráfico de droga hacia la ciudad de Kansas, Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de dicha dependencia, “El Gallo” y otros 7 integrantes del mismo grupo criminal fueron arrestados luego de una serie de operaciones de inteligencia en los estados de Michoacán y Puebla.

La FGR detalló que luego de trabajos de investigación, se logró “identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos, lo que orientó las acciones operativas”.

“Todas estas acciones nos permitieron establecer que esta organización criminal se encargaba del tráfico de droga de México a la ciudad estadounidense de Kansas City, donde era distribuido el narcótico”, señala el comunicado.

Esta operación representaría uno de los golpes más relevantes de los últimos meses contra el crimen organizado, al desarticular una red transnacional de drogas.

Michoacán es uno de los objetivos del Gobierno de México para combatir el problema del narcotráfico, luego de las presiones del Gobierno estadounidense para frenar a los carteles de la droga, por lo que también ha desplegado agentes del Ejército y de la Guardia Nacional en la entidad.

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