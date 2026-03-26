Hallan sin vida a empresario de Michoacán que fue secuestrado por el CJNG

El cuerpo del productor y empresario Eduardo Ochoa Arias fue encontrado el 21 de marzo en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán. Sin embargo, por el avanzado estado de descomposición que presentaba, su identidad fue confirmada hasta ahora.

Ochoa Arias dirigía la empresa Ochoa Products, dedicada a la exportación de plátano a mercados internacionales como Estados Unidos y Asia, además de ser reconocido en el sector agrícola, así como por su cercanía y apoyo a muchas personas de la comunidad.

El hallazgo de su cuerpo se dio 11 días después de ser secuestrado en el estado de Colima por un comando armado que dijo pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de pedir dinero por su liberación.

Según reportes oficiales consultados por medios locales, el empresario fue interceptado por integrantes del CJNG en la localidad de Cerro de Ortega, Colima, donde fue obligado a bajar de su vehículo para llevárselo con rumbo desconocido.

De acuerdo con el sitio La Silla Rota, el cuerpo de la víctima fue hallado por habitantes a la orilla de la playa de Boca de Apiza, ubicada a 15 minutos del lugar donde fue secuestrado.

Presentaba un disparo en el pecho, estaba maniatado, envuelto en plástico y colocado dentro de una hamaca.

La zona donde ocurrió el secuestro es controlada por una célula del CJNG, dedicada a la extorsión de comercios y del sector productivo, a pesar de la presencia de fuerzas federales que tienen un puesto de control y una base, a no más de un kilómetro del lugar donde fue privado de la libertad el empresario.

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