Director de Policía es detenido por vínculos con un grupo criminal y el secuestro de 7 electricistas

Autoridades del estado de San Luis Potosí dieron a conocer el arresto del secretario de Seguridad Pública del municipio de Matehuala, Jorge Eduardo Martínez Peña, por su presunta participación en el secuestro de 7 electricistas.

La desaparición de las víctimas activó un operativo de búsqueda que se prolongó por más de 48 horas, hasta su localización y posterior reencuentro con sus familias bajo un fuerte despliegue de seguridad.

El mando policiaco fue detenido junto con otros elementos de la corporación, y al momento del arresto se encontraba en posesión de drogas, según informaron medios como el diario El Universal.

Pese al anuncio, no se ha aclarado la forma en la que estaría implicado el funcionario de seguridad municipal.

Luego del rescate de los 7 electricistas, el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el Cártel del Golfo era el responsable del secuestro.

Uno de los afectados declaró que durante su cautiverio les informaron que serían obligados a integrarse a una organización criminal.

“Pensamos que no volveríamos a ver a nuestras familias”, relató al sitio Aristegui Noticias uno de los electricistas tras ser liberado.

Por el momento, no ha trascendido el lugar dónde hallaron a los trabajadores ni las circunstancias que rodearon a su desaparición.

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