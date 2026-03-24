México cesó a cónsul honorario de Filipinas por presuntos nexos con el CJNG
Martín Camarena de Obeso sería socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, la cual fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
La Cancillería mexicana cesó a Martín Camarena de Obeso como Cónsul Honorario de Filipinas en Guadalajara.
La dependencia tomó dicha decisión luego de que dieran a conocer que una de sus empresas podría estar vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que dicho cargo lo dejó de ejercer con fecha del 2 de marzo de 2026.
De acuerdo con medios como el semanario Proceso, Martín Camarena sería socio de la empresa Ornitorrinco Inmobiliaria, la cual fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que forma parte de un esquema fraudulento vinculado al CJNG.
Según lo señalado por la OFAC, Ornitorrinco Inmobiliaria y otras 16 empresas están vinculadas al caso de Kovay Gardens, un complejo de tiempo compartido controlado por CJNG, ubicado en Puerto Vallarta.
Las investigaciones estadounidenses señalan que Kovay Gardens utiliza tácticas engañosas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde emplea prácticas de venta fraudulentas para facilitar la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadiense.
Martín Camarena de Obeso fue nombrado cónsul honorario el 27 de febrero de 2002 durante el gobierno de Vicente Fox y fue ratificado el año pasado bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Su circunscripción incluía los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Al tratarse de un cargo honorario no percibía salario.
