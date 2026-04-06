La tripulación de Artemis II disfrutó de “Project Hail Mary” antes de partir rumbo a la Luna

Mientras la misión Artemis II de la NASA se prepara para regresar a la Tierra, el astronauta Jeremy Hansen envió un mensaje de admiración al protagonista de la película “Project Hail Mary”, Ryan Gosling, asegurando que la cinta de Amazon MGM fue una fuente de inspiración para la tripulación antes de emprender su propio viaje lunar, según lo reseñado por Variety.

Hansen, junto con sus compañeros Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, tuvo la oportunidad de ver la película durante su periodo de cuarentena, justo antes de despegar.

Actualmente, los cuatro astronautas se encuentran a bordo de la nave Orión de la NASA, completando un viaje de 10 días alrededor de la Luna, lo que representa la distancia más larga que un ser humano ha recorrido desde la Tierra hasta la fecha.

¿Qué dijo Hansen?

“Todos tuvimos mucha suerte. Pudimos ver “Project Hail Mary” cuando estábamos en cuarentena”, declaró Hansen. “Fue un verdadero placer que nos enviaran un enlace para verlo en casa con nuestras familias, preparándonos para nuestra propia aventura espacial”.

La película, protagonizada por Ryan Gosling como Ryland Grace —un profesor de ciencias de secundaria y biólogo molecular encargado de una misión para salvar a la humanidad—, Hansen la calificó como un “ejemplo inspirador”.

El astronauta añadió: “Yo solo le diría a Ryan que el arte imita a la ciencia y viceversa, al parecer. Hizo un gran trabajo en esa película. Es maravilloso ver a la gente realmente dedicándose a esos roles”.

Antes del despegue, Gosling grabó un vídeo enviándoles sus mejores deseos a los cuatro astronautas. Hansen destacó que toda la tripulación encontró en la trama un reflejo de los desafíos y la grandeza de su propia misión: “Alguien que sale ahí fuera y entiende lo que se hizo para salvar a la humanidad. Es un ejemplo bastante extraordinario que todos podemos seguir”.

“Project Hail Mary”, adaptada de la exitosa novela de ciencia ficción de Andy Weir, se estrenó el 20 de marzo y se ha convertido en un fenómeno de taquilla, con una recaudación mundial que supera los $420 millones.

La misión Artemis II tiene previsto regresar a la Tierra este viernes 10 de abril, descendiendo frente a las costas de San Diego aproximadamente a las 17:07 PDT.

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