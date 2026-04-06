León XIV recuerda al papa Francisco durante este Lunes de Pascua

El papa León XIV recordó este lunes con “particular afecto” la figura de su predecesor, el papa Francisco, quien falleció el pasado Lunes de Pascua, jornada que en 2025 coincidió con el 21 de abril.

Antes del rezo del Regina Coeli, la oración mariana que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual, el sumo pontífice destacó el “testimonio de fe y de amor” del papa argentino.

“Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al papa Francisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor“, dijo León XIV desde la ventana del palacio Apostólico a los fieles congregados en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El papa Francisco falleció a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, apenas unas horas después de su última aparición pública en el balcón de la basílica de San Pedro para impartir la bendición urbi et orbi (a la ciudad y al mundo).

Francisco había participado de forma muy limitada en los ritos de la Semana Santa de 2025 tras una hospitalización de 38 días por una neumonía bilateral.