Pareja de Virginia condenada por matar a inquilino discapacitado estrangulándolo con una correa

Una mujer de Virginia identificada como Kristie Lynch, de 46 años, fue sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de Jose Moreno, un hombre discapacitado de 45 años. Su esposo, James Lynch, de 53 años, ya había sido sentenciado previamente tras declararse culpable de asesinato en segundo grado.

El fallo fue dictado por el juez David Lannetti en un tribunal de Norfolk, Virginia, luego de que un jurado la declarara culpable de asesinato en primer grado en septiembre de 2025, reseño Law&Crime.

Una relación que terminó en violencia

La víctima conoció a la pareja en una iglesia en 2022. Posteriormente, fue invitado a vivir con ellos debido a que no tenía dónde quedarse.

Moreno, quien utilizaba un andador por su discapacidad, debía pagar renta con parte de su ayuda por discapacidad y realizar tareas domésticas.

Sin embargo, las autoridades revelaron que era sometido a castigos físicos cuando no cumplía con las exigencias de la pareja.

De acuerdo con los fiscales, el abuso escaló con el tiempo hasta convertirse en una agresión fatal.

El hombre fue golpeado con una sartén y un bate de béisbol, además de ser estrangulado con un cinturón y una correa para perro. Las autoridades creen que murió el 9 de agosto de 2023.

El cuerpo permaneció durante dos días en la vivienda antes de que la pareja llamara al 911, tras consultar con un pastor.

Cuando la policía llegó, encontró el cadáver desnudo, cubierto con una manta, con múltiples heridas, hematomas y marcas de estrangulamiento.

Un caso “verdaderamente impactante”

La autopsia determinó que la causa de muerte fue una combinación de traumatismo contundente y estrangulamiento.

El fiscal Ramin Fatehi calificó el caso como “verdaderamente impactante”, destacando el nivel de violencia infligido a una persona vulnerable.

Durante la audiencia, la defensa de Kristie Lynch argumentó que la acusada había sufrido múltiples dificultades a lo largo de su vida, incluyendo problemas de salud física y mental.

La mujer, por su parte, sostuvo que no participó directamente en el asesinato, aunque ofreció unas breves palabras al tribunal: “Espero que algún día su familia pueda encontrar en su corazón perdonarme”.

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