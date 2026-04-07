Arrestan a hombre en Maryland acusado de lanzar a un bebé por las escaleras y luego por una ventana

Un hombre de 23 años fue arrestado en Maryland tras ser acusado de intentar matar a un niño de un año, a quien presuntamente arrojó por unas escaleras y luego por una ventana. El sospechoso permaneció prófugo durante meses antes de su captura.

El acusado, Kevin Alec Morris, de 23 años, enfrenta múltiples cargos, incluido intento de asesinato en primer grado, tras un presunto ataque contra un bebé de un año.

El hecho ocurrió en junio en una vivienda ubicada en Capitol Heights, Maryland, en el área metropolitana de Washington D.C.

Secuencia del presunto ataque

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George, el sospechoso habría arrojado al menor por un tramo de escaleras dentro de la vivienda.

Posteriormente, bajó, recogió al niño y se atrincheró en una habitación.

Desde allí, presuntamente lanzó al menor por una ventana, provocando que cayera en un contenedor de basura en el exterior.

Las autoridades lograron rescatar al niño, aunque no se han revelado detalles sobre su estado de salud.

Tras el incidente, el sospechoso logró huir del lugar y permaneció prófugo durante aproximadamente nueve meses, pese a existir una orden de arresto en su contra.

Finalmente, fue capturado el 25 de marzo.

Situación legal

Morris se encuentra detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Prince George. Enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión en primer grado, abuso infantil y otros delitos.

Su próxima audiencia judicial está programada para el 24 de abril.

Las autoridades no han precisado el motivo del ataque ni la relación entre el acusado y el menor.

El caso continúa bajo investigación mientras la defensa del acusado está a cargo de un defensor público.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore